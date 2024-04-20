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21 апреля, 2024
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Meta добавит в WhatsApp ИИ-генерацию изображений в реальном времени

WhatsApp

Компания Meta добавит в мессенджер WhatsApp функцию генерации изображений с помощью искусственного интеллекта в реальном времени. Новая функция в качестве тестирования доступна только пользователям из США.

Как только пользователь начинает добавлять в запрос детали для создания картинки, он сразу же видит, как изображение меняется в соответствии с указанными деталями. Например, пользователь составляет запрос: «Представь игру в футбол на Марсе» (Imagine a soccer game on mars). С каждым написанным словом ИИ добавляет новые детали в генерируемое изображение, сначала показывая игроков в футбол на обычном поле, а затем меняет его на пейзаж Марса.

Пользователи, получившие доступ к бета-версии ИИ-генератора изображения в WhatsApp, могут попробовать новую функцию сами. Запрос необходимо делать на английском языке, начиная со слова «Imagine». Meta сообщила, что ее языковая модель Llama 3, на которой построен ИИ-генератор, способна создавать «более четкие и качественные» изображения и лучше отображать текст. Пользователи WhatsApp также могут делать для Meta AI запрос для анимации любого предоставленного ими изображения. ИИ сгенерирует из статичной картинки GIF-изображение, которым можно будет поделиться с друзьями.

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