Компания CASPEL и группа компаний МУК представили на азербайджанском рынке новую версию СУБД Oracle Database 23c

19 апреля компания CASPEL и группа компаний МУК провели в Prive Steak Gallery бизнес-завтрак для заказчиков, в рамках которого собравшимся была представлена новая версия СУБД Oracle Database 23c, а также собственная разработка CASPEL на ее базе под названием GraphAnalyzer.

Презентацию новой версии СУБД провел представитель компании CASPEL Александр Куклин, который рассказал о функционале, которым пополнилась Oracle Database 23c. Oracle Database 23c предоставляет самую полную и удобную конвергентную базу данных для разработчиков, которые хотят создавать новые микросервисы, графы, документы и приложения на основе реляционных баз данных.

В качестве единственной полной и простой совмещенной базы данных для разработчиков, инженеров данных и администраторов баз данных, Oracle Database 23c включает JSON Relational Duality, хранимые процедуры на JavaScript, анализ графовой структуры операционных данных, автоматизированную обработку распределенных транзакций микросервисов (известных как sagas), улучшенные автоматические материализованные представления, управление SQL-планами в режиме реального времени, True Cache, ML-усиленное предсказание статистики данных для оптимизации выполнения SQL-запросов и нативная репликация фрагментов баз данных. Дополнительным функционалом является возможность запуска приложений Kafka непосредственно в Oracle Database и защита от несанкционированного SQL через любой путь выполнения с помощью нового встроенного SQL-брандмауэра в Oracle Database.

С Oracle Database 23c функция конвейерной обработки (Pipelining) позволяет приложениям .NET, Java и C/C++ отправлять в базу данных несколько запросов, не дожидаясь ответа от сервера. СУБД Oracle Database ставит эти запросы в очередь и обрабатывает их один за другим, позволяя клиентским приложениям продолжать работу до уведомления о завершении запросов. Эти усовершенствования обеспечивают лучшую работу с конечными пользователями, повышение скорости отклика приложений, основанных на данных, сквозное масштабирование, устранение узких мест в производительности и эффективное использование ресурсов на стороне сервера и клиента. Также в Oracle Database 23c добавлена новая роль DB_DEVELOPER_ROLE, которая дает разработчику приложений все полномочия, необходимые для разработки, внедрения, отладки и развертывания приложений на основе Oracle Databases. При использовании этой роли администраторам больше не нужно пытаться угадать, какие полномочия могут потребоваться для разработки приложения.

Также Александр Куклин представил гостям собственное решение компании CASPEL GraphAnalyzer, позволяющее осуществлять графовый анализ в контексте связей с другими объектами по базе данных Oracle Database 23c. Данное решение может быть особенно полезно для применения в банковском секторе страны в качестве инструмента для обнаружения мошенничества, так как оно позволяет рассматривать клиента как элемент сети, то есть в контексте взаимодействия нескольких ее участников. Вершинами графа будут клиенты и счета, а ребрами станут транзакции. Если бизнес ранее сталкивался с попытками мошенничества, поиском сообществ можно найти на графе группы элементов и связей, в том числе тех, в которых это мошенничество встречалось. Стоит отметить, что это далеко не единственный вариант использования GraphAnalyzer.

После официальной части мероприятия участники семинара смогли задать вопросы эксперту компании CASPEL в неформальной обстановке.