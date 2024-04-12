Gulfstream Distribution и Huawei организовали конференцию для партнеров в Азербайджане

5 апреля в отеле Four Seasons прошла партнерская конференция, организаторами которой выступили Gulfstream Distribution, один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, и Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.

Выступивший в приветственной речью генеральный директор Gulfstream Distribution Адиль Алиев отметил, что компании сотрудничают на протяжении долгих лет и выразил благодарность команде офиса Huawei в Азербайджане за поддержку в развитии бизнеса дистрибьютора и партнеров. А.Алиев сообщил, что тесные отношения с Huawei позволяеют Gulfstream Distribution расширить ассортимент продукции, предлагаемой на локальном рынке, и дают возможность предлагать партнерам и заказчикам самые последние инновационные решения. Также генеральный директор Gulfstream Distribution представил менеджера по развитию бизнеса Орхана Оруджева, который будет координировать деятельность дистрибьютера с партнерами по продуктам Huawei.

Генеральный директор Huawei Azerbaijan Дэвид Ху (David Xu) поделился информацией о работе офиса в нашей стране, а также рассказал, что компании удалось вернуться к росту прибыли после нескольких лет нахождения под санкциями, наложенными правительством США. «Даже на этом фоне мы не прерывали наши инвестиции в R&D, постоянно наращивая объемы вкладываемых в эту сферу средств, что позволило нам выйти на принципиально новый уровень бизнеса, неподверженный подобным обстоятельствам. Сегодня компания Huawei, которая уже 28 лет работает в нашем регионе, продолжает оставаться лидирующим провайдером инфраструктурных решений и основным производителем Smart-устройств для любой индустрии», — подчеркнул Дэвид Сюй.

Менеджер по работе с партнерами Huawei Azerbaijan Андрей Шао (Andre Shao) познакомил гостей конференции с действующими партнерскими программами Huawei, а также рассказал о сертификационных программах и анонсировал мероприятия, которые компания организует в 2024 году. Одним из них станет большой региональный саммит «Tech Carnival & Partner Summit 2024», который пройдет в Баку с 13 по 15 мая в Конгресс центре. Получить более подробную информацию о столь масштабном для Азербайджана мероприятии вы можете по этой ссылке.

Официальную часть конференции продолжили выступления технических специалистов Huawei Azerbaijan Рамиля Мастиева и Эльдара Джабраилова, которые рассказали о новинках, представленных компанией в линейках систем хранения данных и сетевого оборудования, которые уже доступны для заказа на азербайджанском рынке.

Завершилось мероприятие торжественным ужином, который сопровождала интеллектуальная игра Shekerbura Show. Участники конференции смогли проверить свои знания, логику и сообразительность в условиях состязания, которое принесло победителям заслуженные призы и подарки.