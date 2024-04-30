B.EST Solutions Azerbaijan анонсирует новую эру цифровых инноваций с обновленным порталом AsanDoc.az

В свете мировых тенденций в области электронных решений B.EST Solutions Azerbaijan с гордостью объявляет о запуске обновленной версии портала AsanDoc.az. Это событие открывает новую главу в цифровизации бизнес-процессов и управлении электронной документацией в Азербайджане.
AsanDoc.az – это передовая платформа для электронного подписания, хранения и обмена документами, которая использует инновационную технологию усиленной мобильной электронной подписи «Asan Imza». Эта технология, разработанная компанией B.EST Solutions Azerbaijan и предоставляемая Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, является ключевым компонентом электронного государства и цифровым удостоверением личности граждан.
Ключевые особенности новой версии AsanDoc.az:
- Надежные и усиленные электронные подписи. Использование защищенной инфраструктуры PKI, постквантовой криптографии обеспечивает высокий уровень безопасности и юридическую значимость электронных подписей. Безопасный обмен и валидация подписей, обеспечивает целостность и подлинность документов.
- Функция шифрования и конфиденциальности. Всех пользователей волнует вопрос конфиденциальности подписанных документов. В портале AsanDoc.az этому уделили особое внимание. Во время загрузки и после того, как файл загружен, портал защищает введенные данные посредством криптографического шифрования и контролем доступа. В рамках портала данные остаются конфиденциальными, доступными только для лиц, которые участвуют в совместном документообороте. Управление доступом к файлам, а также авторизация осуществляется пользователями только посредством принадлежащей им мобильной электронной подписи «Asan Imza». Третьи лица не смогут ни увидеть зашифрованный документ, ни открыть его.
- Интуитивно понятный интерфейс и обновленный дизайн делает использование портала еще более удобным для всех категорий пользователей. Пользователям нового AsanDoc.az портала будут также предоставлены такие возможности как групповое подписание и автоматические уведомления. Функция подтверждения/отклонения документов позволяет пользователям эффективно управлять запросами на документы, предоставляя возможность подтверждать или отклонять их в зависимости от текущих потребностей, с добавлением прозрачности через функционал комментариев.
- Многоформатная поддержка. Портал поддерживает различные форматы документов, включая PDF, DOC и XLS, что обеспечивает бесперебойное управление документооборотом.
- Автоматические уведомления и аудит. Платформа оперативно информирует пользователей обо всех изменениях в режиме реального времени и ведет детальный аудит всех операций.
- API-интеграция. Позволяет легко подключаться к внешним системам, упрощая обработку документов и повышая операционную эффективность.
AsanDoc.az в ближайшем будущем станет площадкой не только для обмена и цифрового управления документами в Азербайджане, но и предложит услуги для трансграничного подписания электронных документов. Такая функция, несомненно, увеличит возможности для развития цифровой экономики, трансграничной торговли и расширит возможности азербайджанских предпринимателей на международном уровне. Именно поэтому при разработке портала особое внимание уделялось международным стандартам и безопасности.
Доступ к подписанию цифровых документов на портале возможен также с eSIM «Asan Imza», которая была запущена в начале года компанией B.EST Solutions Azerbaijan в партнерстве с Государственной налоговой службой. “Asan Imza” на eSIM стала впервые в мире доступна в Азербайджане для абонентов Azercell Telecom, которые могут обратиться за получением eSIM “Asan Imza” как для переноса услуги “Asan Imza” с существующей физической SIM-карты, так и для первичного приобретения мобильной цифровой подписи. Это решение обеспечивает надежное шифрование и дешифрование документов и защищает от потери или кражи физической SIM-карты.
Дополнительная информация и контакты: Подробности о новой версии портала на сайте asandoc.az. Для получения ответов на интересующие вопросы граждане могут обратиться в колл-центр «Asan Imza» по номеру «1847» или отправить запрос на электронный адрес [email protected].