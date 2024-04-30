B.EST Solutions Azerbaijan анонсирует новую эру цифровых инноваций с обновленным порталом AsanDoc.az

В свете мировых тенденций в области электронных решений B.EST Solutions Azerbaijan с гордостью объявляет о запуске обновленной версии портала AsanDoc.az. Это событие открывает новую главу в цифровизации бизнес-процессов и управлении электронной документацией в Азербайджане.

AsanDoc.az – это передовая платформа для электронного подписания, хранения и обмена документами, которая использует инновационную технологию усиленной мобильной электронной подписи «Asan Imza». Эта технология, разработанная компанией B.EST Solutions Azerbaijan и предоставляемая Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, является ключевым компонентом электронного государства и цифровым удостоверением личности граждан.

Ключевые особенности новой версии AsanDoc.az:

Надежные и усиленные электронные подписи. Использование защищенной инфраструктуры PKI, постквантовой криптографии обеспечивает высокий уровень безопасности и юридическую значимость электронных подписей. Безопасный обмен и валидация подписей, обеспечивает целостность и подлинность документов.

Использование защищенной инфраструктуры PKI, постквантовой криптографии обеспечивает высокий уровень безопасности и юридическую значимость электронных подписей. Безопасный обмен и валидация подписей, обеспечивает целостность и подлинность документов. Функция шифрования и конфиденциальности . Всех пользователей волнует вопрос конфиденциальности подписанных документов. В портале AsanDoc.az этому уделили особое внимание. Во время загрузки и после того, как файл загружен, портал защищает введенные данные посредством криптографического шифрования и контролем доступа. В рамках портала данные остаются конфиденциальными, доступными только для лиц, которые участвуют в совместном документообороте. Управление доступом к файлам, а также авторизация осуществляется пользователями только посредством принадлежащей им мобильной электронной подписи «Asan Imza». Третьи лица не смогут ни увидеть зашифрованный документ, ни открыть его.

Всех пользователей волнует вопрос конфиденциальности подписанных документов. В портале AsanDoc.az этому уделили особое внимание. Во время загрузки и после того, как файл загружен, портал защищает введенные данные посредством криптографического шифрования и контролем доступа. В рамках портала данные остаются конфиденциальными, доступными только для лиц, которые участвуют в совместном документообороте. Управление доступом к файлам, а также авторизация осуществляется пользователями только посредством принадлежащей им мобильной электронной подписи «Asan Imza». Третьи лица не смогут ни увидеть зашифрованный документ, ни открыть его. Интуитивно понятный интерфейс и обновленный дизайн делает использование портала еще более удобным для всех категорий пользователей. Пользователям нового AsanDoc.az портала будут также предоставлены такие возможности как групповое подписание и автоматические уведомления. Функция подтверждения/отклонения документов позволяет пользователям эффективно управлять запросами на документы, предоставляя возможность подтверждать или отклонять их в зависимости от текущих потребностей, с добавлением прозрачности через функционал комментариев.

делает использование портала еще более удобным для всех категорий пользователей. Пользователям нового AsanDoc.az портала будут также предоставлены такие возможности как групповое подписание и автоматические уведомления. Функция подтверждения/отклонения документов позволяет пользователям эффективно управлять запросами на документы, предоставляя возможность подтверждать или отклонять их в зависимости от текущих потребностей, с добавлением прозрачности через функционал комментариев. Многоформатная поддержка . Портал поддерживает различные форматы документов, включая PDF, DOC и XLS, что обеспечивает бесперебойное управление документооборотом.

. Портал поддерживает различные форматы документов, включая PDF, DOC и XLS, что обеспечивает бесперебойное управление документооборотом. Автоматические уведомления и аудит. Платформа оперативно информирует пользователей обо всех изменениях в режиме реального времени и ведет детальный аудит всех операций.

Платформа оперативно информирует пользователей обо всех изменениях в режиме реального времени и ведет детальный аудит всех операций. API-интеграция. Позволяет легко подключаться к внешним системам, упрощая обработку документов и повышая операционную эффективность.

AsanDoc.az в ближайшем будущем станет площадкой не только для обмена и цифрового управления документами в Азербайджане, но и предложит услуги для трансграничного подписания электронных документов. Такая функция, несомненно, увеличит возможности для развития цифровой экономики, трансграничной торговли и расширит возможности азербайджанских предпринимателей на международном уровне. Именно поэтому при разработке портала особое внимание уделялось международным стандартам и безопасности.

Доступ к подписанию цифровых документов на портале возможен также с eSIM «Asan Imza», которая была запущена в начале года компанией B.EST Solutions Azerbaijan в партнерстве с Государственной налоговой службой. “Asan Imza” на eSIM стала впервые в мире доступна в Азербайджане для абонентов Azercell Telecom, которые могут обратиться за получением eSIM “Asan Imza” как для переноса услуги “Asan Imza” с существующей физической SIM-карты, так и для первичного приобретения мобильной цифровой подписи. Это решение обеспечивает надежное шифрование и дешифрование документов и защищает от потери или кражи физической SIM-карты.

Дополнительная информация и контакты: Подробности о новой версии портала на сайте asandoc.az. Для получения ответов на интересующие вопросы граждане могут обратиться в колл-центр «Asan Imza» по номеру «1847» или отправить запрос на электронный адрес [email protected].