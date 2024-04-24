Apple объявила дату презентации новых устройств

Компания Apple анонсировала специальное мероприятие Let Loose, которое запланировано на 7 мая в 7:00 по тихоокеанскому времени (18:00 по бакинскому времени). Судя по опубликованному тизеру, мероприятие будет посвящено презентации новых планшетов iPad Pro и iPad Air, а также аксессуаров Apple Pencil и Magic Keyboard. Последний раз компания обновляла iPad Pro и iPad Air в 2022 году.

По информации инсайдеров ожидаются:

Две новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями, процессором M3, более тонким корпусом и тонкими рамками, беспроводной зарядкой MagSafe и прочими улучшениями;

Две новые модели iPad Air с M2, включая 12,9-дюймовую версию;

Обновленная клавиатура Magic Keyboard в алюминиевом корпусе и с более крупным трекпадом;

Новое электронное перо Apple Pencil, которое сможет реагировать на сжатия.

Прямую трансляцию мероприятия Let Loose можно будет посмотреть на официальном YouTube канале компании.