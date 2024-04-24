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24 апреля, 2024
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Apple объявила дату презентации новых устройств

Apple Let Loose

Компания Apple анонсировала специальное мероприятие Let Loose, которое запланировано на 7 мая в 7:00 по тихоокеанскому времени (18:00 по бакинскому времени). Судя по опубликованному тизеру, мероприятие будет посвящено презентации новых планшетов iPad Pro и iPad Air, а также аксессуаров Apple Pencil и Magic Keyboard. Последний раз компания обновляла iPad Pro и iPad Air в 2022 году.

По информации инсайдеров ожидаются:

  • Две новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями, процессором M3, более тонким корпусом и тонкими рамками, беспроводной зарядкой MagSafe и прочими улучшениями;
  • Две новые модели iPad Air с M2, включая 12,9-дюймовую версию;
  • Обновленная клавиатура Magic Keyboard в алюминиевом корпусе и с более крупным трекпадом;
  • Новое электронное перо Apple Pencil, которое сможет реагировать на сжатия.

Прямую трансляцию мероприятия Let Loose можно будет посмотреть на официальном YouTube канале компании.

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