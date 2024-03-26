Вышла среднебюджетная модель Honor 90 Smart с камерой на 108 Мп

Компания Honor представила во Франции новую среднебюджетную модель серии Honor 90. Смартфон Honor 90 Smart получил 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (389 ppi), частотой обновления 60 Hz и яркостью 850 нит. В его основе лежит 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6020, который работает в паре с оперативной памятью объемом 4 Gb и накопителем на 128 Gb.

Главный датчик основной камеры может похвастаться разрешением 108 Мп (f/1.75, запись видео 1080p), два других сенсора по 2 Мп (f/2.4) — макро и датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора составляет 5330 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Также аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, A-GPS, порт USB Type-C, два слота nano-SIM, разъем 3,5 мм для наушников, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 166,7 х 76,5 х 8,24 мм, 199 гр. Используется Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

Цена Honor 90 Smart составляет 249,90 евро. Смартфон будет выпускаться в зеленом и черном цвете корпуса.