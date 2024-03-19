Ведат Тюфекчи: «Сегодня мы находимся на пике роста числа облачных технологий и решений в области кибербезопасности»

Несмотря на то что облако обеспечивает исключительную гибкость и эффективность, оно создает серьезные риски для безопасности, которые становятся все более распространенными. Обеспечение безопасности облачной среды имеет огромное значение для защиты конфиденциальных данных, приложений и инфраструктуры. Это важнейший аспект, который необходимо учитывать организациям, использующим или задумывающимся над использованием услуг облачных вычислений. Компания Palo Alto Networks является лидером рынка в вопросах обеспечения облачной безопасности, предлагая рынку такие специализированные решения, как Prisma Cloud, Code to Cloud и другие. И сегодня мы вновь встретились с директором Palo Alto Networks в регионе TRC Ведатом Тюфекчи (Vedat Tufekci), чтобы более подробно разобраться в аспектах облачной безопасности и роли этой компании в ее обеспечении.

— Какие ключевые тенденции сегодня наблюдаются в области облачной безопасности?

— Облачная безопасность быстро развивается под влиянием все более широкого использования облачных услуг и возрастающей сложности киберугроз. Среди основных тенденций в этой области можно выделить:

Растущее использование искусственного интеллекта и машинного обучения. ИИ и машинное обучение все чаще используются для обнаружения и реагирования на угрозы. Эти технологии помогают выявлять шаблоны, свидетельствующие о кибератаках, и могут автоматизировать реакцию на угрозы, повышая скорость и эффективность операций по обеспечению безопасности в облаке.

ИИ и машинное обучение все чаще используются для обнаружения и реагирования на угрозы. Эти технологии помогают выявлять шаблоны, свидетельствующие о кибератаках, и могут автоматизировать реакцию на угрозы, повышая скорость и эффективность операций по обеспечению безопасности в облаке. Улучшенное внимание к конфиденциальности данных. С появлением таких регламентов, как GDPR и PCI DSS, растет интерес к конфиденциальности данных. Организации внедряют более надежные меры по защите данных в облаке, такие как шифрование, токенизация и техники маскирования данных, чтобы соответствовать этим регламентам и защищать чувствительную информацию.

С появлением таких регламентов, как GDPR и PCI DSS, растет интерес к конфиденциальности данных. Организации внедряют более надежные меры по защите данных в облаке, такие как шифрование, токенизация и техники маскирования данных, чтобы соответствовать этим регламентам и защищать чувствительную информацию. Управление средствами безопасности в облаке (CSPM). Инструменты CSPM набирают популярность, позволяя организациям непрерывно контролировать и управлять своим положением в облачной безопасности, выявлять неправильные конфигурации, нарушения соответствия и управлять оценками рисков в облаке.

Инструменты CSPM набирают популярность, позволяя организациям непрерывно контролировать и управлять своим положением в облачной безопасности, выявлять неправильные конфигурации, нарушения соответствия и управлять оценками рисков в облаке. Расширение управления идентификацией и доступом (IAM). Решения IAM становятся более сложными и обзаводятся такими функциями, как многофакторная аутентификация (MFA), единый вход (SSO) и управление привилегиями доступа (PAM), становящимися нормой. Эти решения помогают управлять идентичностями и правами доступа в облачных средах с большей эффективностью.

Решения IAM становятся более сложными и обзаводятся такими функциями, как многофакторная аутентификация (MFA), единый вход (SSO) и управление привилегиями доступа (PAM), становящимися нормой. Эти решения помогают управлять идентичностями и правами доступа в облачных средах с большей эффективностью. Технологии безопасности облачных приложений. Поскольку организации внедряют такие облачные технологии, как контейнеры и бессерверные вычисления, возникает растущая потребность в безопасных решениях, адаптированных к этим средам, включая платформы безопасности контейнеров и инструменты мониторинга функций бессерверных вычислений, управляющих уникальными вызовами безопасности, которые они представляют.

Поскольку организации внедряют такие облачные технологии, как контейнеры и бессерверные вычисления, возникает растущая потребность в безопасных решениях, адаптированных к этим средам, включая платформы безопасности контейнеров и инструменты мониторинга функций бессерверных вычислений, управляющих уникальными вызовами безопасности, которые они представляют. Усиленный акцент на DevSecOps. DevSecOps интегрирует практики безопасности в процесс DevOps, подчеркивая автоматизацию проверок безопасности и тестов на протяжении жизненного цикла разработки программного обеспечения, делая безопасность неотъемлемой частью процесса разработки.

— Насколько значительна угроза сбоев и утечек информации из-за растущего числа гибридных и многооблачных атак?

— Гибридные и многооблачные среды включают в себя несколько платформ и поставщиков услуг, что может привести к несоответствиям в политиках безопасности и конфигурациях. Эта сложность затрудняет поддержание последовательного положения безопасности во всех средах. Кроме того, распределение ресурсов между несколькими облачными услугами и инфраструктурами на месте, по своей сути, увеличивает поверхность атаки. У каждой платформы могут быть собственные уникальные уязвимости, и злоумышленники могут использовать их для получения несанкционированного доступа или запуска атак, охватывающих несколько сред. Получить полную видимость в этих инфраструктурах на уровне сетевого трафика, действий пользователей и событиях безопасности бывает сложно. Этот недостаток видимости, в свою очередь, может затруднить своевременное обнаружение инцидентов безопасности и компрометаций, увеличивая риск утечек информации и других сбоев в безопасности.

— Может ли использование генеративного искусственного интеллекта улучшить возможности в сфере обеспечения безопасности в облаке?

— Безусловно, использование генеративного искусственного интеллекта может значительно усилить возможности в облачной безопасности. Генеративный искусственный интеллект, способный анализировать огромные объемы данных и создавать прогностические модели, может быть применен различными способами для улучшения положения безопасности в облаке, автоматизации задач безопасности и обеспечения более интеллектуальных и адаптивных реакций на возникающие угрозы. Palo Alto Networks внедряет машинное обучение и искусственный интеллект в свои технологии безопасности уже более 10 лет, постоянно выпуская инновационные продукты с каждым новым технологическим прорывом. Искусственный интеллект уже внедрен во многие из наших решений, и мы будем продолжать расширять его использование, внедряя эти технологии в портфель предложений, чтобы помочь заказчикам работать более эффективно. Реализация нашей платформы безопасности Prisma Cloud, которая может обеспечить видимость и контроль во всех облачных средах, снижая необходимость во множестве разрозненных решений безопасности и способствуя сотрудничеству между командами безопасности, как раз нацелена на то, чтобы предоставить целостный и единый подход к обеспечению безопасности в организациях.

— Как Prisma Cloud помогает вашим клиентам обеспечить свою безопасность во время перехода в облако?

— Prisma Cloud от Palo Alto Networks — это комплексный набор инструментов облачной безопасности, разработанный для обеспечения безопасности многооблачных и гибридных сред на протяжении всего жизненного цикла разработки. Данное решение помогает организациям безопасно перейти в облако, предлагая широкий спектр возможностей, которые решают различные аспекты облачной безопасности. Пользователи могут оперативно управлять безопасностью облака и устранять критические риски, задавая простые запросы с помощью помощника Prisma Cloud AI Copilot на базе искусственного интеллекта. Кроме того, используя Prisma Cloud, вы можете масштабировать безопасность в соответствии с ростом роли DevOps и с помощью анализа рисков, основанного на искусственном интеллекте и сопровождаемого человеческим управлением.

Автоматическое обнаружение данной платформой сложных путей атак с помощью искусственного интеллекта определяет приоритеты рисков на основе их потенциального воздействия на бизнес. Prisma Cloud решает сложные проблемы безопасности, такие как обеспечение видимости, защита облачных рабочих нагрузок, защита данных и их соответствия, интеграция DevSecOps, управление средствами безопасности в облаке (CSPM), а также управление идентификацией и доступом (IAM) в многооблачных и гибридных средах, облегчая безопасный и уверенный переход в облако.

— В вашем портфолио есть образовательная платформа Prisma Cloud Academy. Что предлагает это решение вашим партнерам и клиентам?

— В последние годы мы наблюдаем стремительный рост числа не только технологий облачных вычислений, но и решений в области кибербезопасности. А сегодня мы практически находимся на пике столкновения этих двух миров. И нам необходимо обеспечить глубокое понимание сути этих двух технологий, чтобы гарантировать безопасную работу клиентов в облаке. Для решения этой задачи, которая тесно связана с нехваткой квалифицированных кадров, мы и запустили Prisma Cloud Academy.

Образовательная платформа Palo Alto Networks Cloud Academy – это первая в своем роде учебная среда, где передовые технологии встречаются с реальными навыками. Это интенсивный опыт обучения, призванный сделать лучших в своем деле еще лучше. На протяжении 18 месяцев вы получаете персонализированный план развития, который научит вас всему, что нужно знать о самом горячем направлении в системах облачной безопасности и о том, как продавать эти знания.

— Как вы оцениваете уровень компетентности и экспертизы специалистов компании R.I.S.K. в области облачной безопасности и внедрения решений Palo Alto Networks?

— Мы постоянно совершенствуем технические возможности партнеров через комплексные программы обучения, охватывающие все наши решения. Наше обучение осуществляется как в режиме онлайн через наш партнерский портал, так и через очные инструкторские сессии. Обеспечивая партнеров глубокими знаниями наших технологий, мы гарантируем удовлетворенность клиентов, тем самым создавая точки потенциального роста для будущих проектов. И учитывая растущее внимание к облачным решениям и безопасности облачных технологий, которые представляют собой отход от традиционных центров обработки данных, опыт наших партнеров становится критичным.

В этом контексте компания R.I.S.K. выделяется как ключевой и стремительно развивающийся партнер в Азербайджане, обладающий технически подготовленной командой сертифицированных инженеров с обширным опытом реализации стратегических проектов. К тому же, это единственная азербайджанская компания, чье сотрудничество с Palo Alto Networks распространяется на страны региона. Мы активно работаем с R.I.S.K. для укрепления их экспертизы и компетенций в области безопасности частных и публичных облаков, а также решений по защите контейнеров. Это партнерство особенно значимо, поскольку мы наблюдаем растущие рыночные возможности с увеличением числа организаций, переходящих на облачные услуги и внедряющих контейнерные приложения.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений и технологий Palo Alto Networks.

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