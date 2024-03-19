В 2023 году решения «Лаборатории Касперского» зафиксировали в Азербайджане более 945 тысяч фишинговых атак

Решения «Лаборатории Касперского» в 2023 году заблокировали более 945 тысяч попыток пользователей из Азербайджана перейти на фишинговые страницы. Наибольший всплеск активности фишеров был зафиксирован осенью*.

В числе наиболее популярных способов распространения такого контента были мессенджеры и соцсети. Также злоумышленники использовали в своих схемах тему криптовалютных бирж и эксплуатировали повышенный интерес к чат-ботам, в том числе создавали поддельные ресурсы якобы с таким функционалом, на самом деле не подключённые ни к одной языковой модели. Настоящие чат-боты злоумышленники тоже используют — например, для написания текстов при подготовке целевых фишинговых атак.

Также мошенники прибегали и к проверенным методам, в частности, адаптировали фишинговые схемы под актуальную новостную повестку, например громкие кинопремьеры, ожидаемые релизы, крупные спортивные и культурные события. Фишеры могут предлагать подешевле или пораньше получить доступ к новинкам.

«Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, делают свои атаки более персонализированными, в том числе с помощью технологий машинного обучения. В результате фишинговые письма и _ сайты становятся более убедительными для жертв. Масштабирование атак с помощью ботов и автоматизированных систем позволяет достигать больше потенциальных целей и повышает вероятность успеха таких атак. Пользователям необходимо постоянно повышать уровень своей цифровой грамотности, а также не забывать использовать на _ устройствах защитные решения, которые смогут защитить их от злоумышленников», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Подробнее: https://securelist.ru/spam-phishing-report-2023/109104/

Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой фишинговых атак, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

не открывать сообщения от подозрительных отправителей и не переходить по ссылкам из них;

если отправитель надёжный, но текст сообщения кажется подозрительным, лучше связаться с ним альтернативным способом и уточнить информацию;

проверять URL сайта — обычно адрес фишинговых страниц внешне похож на легитимный. В нём могут содержаться мелкие ошибки, незаметные с первого взгляда. Например, 1 вместо l или 0 вместо O;

использовать надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Premium. Оно эффективно выявляет и блокирует спам, а также попытки перехода по фишинговым ссылкам.

* Данные анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.