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7 марта, 2024
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В Instagram стала доступна возможность редактирования личных сообщений

Instagram

Компания Meta объявила, что пользователям Instagram стала доступна возможность редактирования сообщений в личной переписке в течение 15 минут после их отправки. До этого исправить ошибку в сообщении можно было его полным удалением и отправкой нового.

Для того, чтобы отредактировать личное сообщение, достаточно нажать и удерживать его, после чего появится меню, в котором следует выбрать пункт «Редактировать». В исправленном сообщении в переписке будет стоять пометка «Отредактировано».

Помимо редактирования сообщений, пользователи Instagram смогут закреплять чаты в верхней части папки входящих сообщений, включать и отключать уведомления о прочтении сообщений, а также отвечать стикерами, файлами GIF, видеороликами, фотографиями и голосовыми сообщениями.

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