Великобритания знакомит Азербайджан с лидерами рынка кибербезопасности в рамках UK Cyber Security Expo

4 марта в Баку при совместной организации Посольства Великобритании в Азербайджане, Торговой палаты Великобритании и Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AОКА) прошло мероприятие, целью которого стало ознакомление представителей локального рынка с рядом ведущих компаний Великобритании в области кибербезопасности.

Выступивший с приветственным словом к участникам UK Cyber Security Expo Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд (Fergus Auld) поблагодарил за поддержку на самом высоком уровне, оказанную в проведении этого мероприятия.

«Растущий уровень киберугроз сегодня представляет большую глобальную проблему для государственных организаций, банковского сектора и любых предприятий, относящихся к критически важной инфраструктуре. Географическое положение Азербайджана означает, что ему необходимо еще больше осознавать опасности, которые могут представлять собой кибератаки, и искать лучшие методы их предотвращения. Я знаю, что Президент Ильхам Алиев сделал развитие кибербезопасности главным приоритетом для Азербайджана, а Великобритания, которая является лидером в области обеспечения кибербезопасности, готова предоставить свой опыт и знания для построения надежной и защищенной инфраструктуры в вашей стране», — отметил в своем выступлении посол Великобритании.

Также Фергюс Олд рассказал о деятельности в стране Национального Центра Кибербезопасности, об инновационных стартапах в этой области, а также о том, какое внимание в Великобритании уделяется проведению тренингов по кибербезопасности и подготовке молодых специалистов.

Председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AОКА) Эльвин Баладжанов также отметил необходимость сотрудничества с лидерами рынка кибербезопасности, что позволяет Азербайджану усиливать собственный опыт и экспертизу в этой сфере. «Наша совместная деятельность послужит платформой для создания эффективной инфраструктуры кибербезопасности в Азербайджане. А такие мероприятия показывают высокий уровень взаимоотношений, сложившихся между нашими странами», — подчеркнул Эльвин Баладжанов.

Первая презентация в рамках UK Cyber Security Expo была посвящена решениям компании Titan Labs. Консультант по кибербезопасности Titan Labs Джош Уайтман (Josh Whiteman) рассказал, что компания обслуживает клиентов в правительствах стран, оборонной промышленности и частном секторе по всему региону EMEA. Сервисы компании охватывают три основных направления: консультирование, обучение и пилотирование проектов. Так, например, подразделение Titan Education предлагает широкий спектр программ обучения, предназначенных для повышения навыков по всем аспектам кибербезопасности, с упором на киберзащиту и управление информацией и событиями безопасности (SIEM). А платформа Titan Co-Pilot продолжает служить отправной точкой для организаций, стремящихся создать прочную основу в области кибербезопасности. Используя многолетний опыт в области SIEM, компания создала управляемую услугу, которая упрощает на развертывание решения для мониторинга безопасности. Также Titan Labs позиционирует себя как консалтинговая компания, обладающая опытом работы с широким спектром инструментов и всем спектром кибербезопасности.

Выступление Сьюзан Перриам (Susan Perriam), старшего менеджера по международному развитию TAG International, было посвящено деятельности компании в области обеспечения кибербезопасности на национальном уровне. Команда разработала собственные практики по обеспечению национальной безопасности и устойчивости, помогая правительствам и силовым структурам защищать критически важную инфраструктуру от кибератак, вести борьбу с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Опыт TAG International в области кибербезопасности варьируется от уровня тактического специалиста до высшего уровня корпоративных и государственных организаций, а также от детальной оценки рисков, внедрения технологий и наращивания потенциала до национальной стратегии кибербезопасности. В число клиентов компании входят Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Великобритании, а также USAID США.

«В основе нашего бизнеса лежит глубокое понимание ландшафта угроз, полученное в результате многолетней работы в области предоставления услуг по реагированию на инциденты после сложных атак. Во многих из них участвуют государственные субъекты или организованные преступные группы, которые умеют обходить традиционные меры безопасности в корпоративных сетях. В нашу клиентскую базу услуг по обеспечению безопасности предприятий входят организации в сфере транспорта, финансовых услуг, энергетики и коммунальных услуг, телекоммуникаций, здравоохранения, правоохранительных органов, промышленности и технологий. Мы также работаем с правительственными и оборонными ведомствами, помогая им найти ориентиры в цифровом мире», — отметил в следующем презентации руководитель отдела кибербезопасности компании BAE Systems Андре Фури (Andre Fourie).

Последняя презентация UK Cyber Security Expo была посвящена решениям компании Monarch. Команда этого представителя рынка кибербезопасности Великобритании специализируется на разработке и поставке индивидуальных решений в области безопасности и разведки для защиты критической инфраструктуры. Monarch предлагает мгновенный доступ к лучшим коммерчески доступным возможностям безопасности и разведки через собственную экосистему, состоящую из более чем 250 поставщиков, охватывающую киберзащиту, расследование киберинцидентов и реагирование на них, анализ разведывательных данных, науку о данных, расследование мошенничества, криптовалюты, цифровую судебную экспертизу и активные кибертехнологии. «Кроме того, у нас есть доступ к значительному спектру сетей агентурной разведки HUMINT с глобальным охватом. Мы интегрируем эти человеческие и технические возможности, обеспечивая клиентам возможность использовать их без высоких затрат и больших рисков, которые несет устаревание технологий», — отметил представитель компании Monarch Ричард Бах (Richard Bach).

После завершения официальной части UK Cyber Security Expo гости конференции смогли задать вопросы представителями компаний и сотрудниками посольства Великобритании в Азербайджане и получить от них более детальную информацию в неформальной обстановке за обедом в ресторане отеля Baku Marriott Boulevard.