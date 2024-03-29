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29 марта, 2024
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно забрать метроидванию Islets

В Epic Games Store можно бесплатно забрать метроидванию Islets

Epic Games Store

В Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача. До 4 апреля 20:00 по бакинскому времени, можно забрать метроидванию Islets.

В Steam у игры 96% положительных отзывов. Игроки хвалят схожесть с Hollow Knight, интересное исследование мира, а также приятные визуальную стилистику и музыкальное сопровождение. Кроме того, выделяют легкость в освоении и полезность прокачки персонажа.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст ролевую игру The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition и стелс-экшен Thief (2014).

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