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28 марта, 2024
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Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в апреле

PS Plus

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые владельцы стандартной подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в апреле. В список входят три игры:

  • магический шутер Immortals of Aveum (PS5);
  • спин-офф «песочницы», но в жанре экшен-стратегии Minecraft Legends (PS4, PS5);
  • роглайк-платформер Skul: The Hero Slayer (PS4).

Кроме того, в следующем месяце в качестве бонуса подписчики сервиса получат косметические предметы для Overwatch 2.

Все игры владельцы стандартной PS Plus смогут добавить на свои аккаунты со 2 апреля по 6 мая.

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