Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в апреле

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые владельцы стандартной подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в апреле. В список входят три игры:

магический шутер Immortals of Aveum (PS5);

спин-офф «песочницы», но в жанре экшен-стратегии Minecraft Legends (PS4, PS5);

роглайк-платформер Skul: The Hero Slayer (PS4).

Кроме того, в следующем месяце в качестве бонуса подписчики сервиса получат косметические предметы для Overwatch 2.

Все игры владельцы стандартной PS Plus смогут добавить на свои аккаунты со 2 апреля по 6 мая.