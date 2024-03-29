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29 марта, 2024
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Робот-гуманоид Emo считывает эмоции человека за миллисекунды до их проявления

Emo

Команда исследователей из Колумбийского университета создала человекоподобного робота по имени Emo, который получил самую реалистичную мимику за всю историю робототехники.

Emo

У современных роботов-гуманоидов исследователи выделяют две проблемы имитирования мимики. Первая проблема мимики роботов – это запоздалая реакция. Например, человек мог улыбнуться во время взаимодействия с роботом, а он поддержит настроение и улыбнется в ответ лишь спустя 5 секунд. Запоздалая улыбка может показаться искусственной и неискренней по сравнению с улыбкой, возникающей одновременно с собеседником. Создатели Emo отмечают, что их гуманоид считывает эмоции человека за 839 миллисекунд до того, как она будет проявлена.

Другая проблема — роботы не всегда знают, какую именно эмоцию проявлять. Исследователи заявляют, что робот Emo оснащен сразу двумя нейросетями. Первая анализирует слова, произнесенные гуманоидом, и подбирает нужные эмоции. Вторая анализирует эмоции человека-собеседника и понимает, уместна ли конкретная эмоция в данный момент. Если нет, первая нейросеть меняет выражение лица Emo. Весь процесс происходит за считанные секунды.

В одном из экспериментов робота попросили повторять эмоции живых людей. Практически во всех случаях гуманоид справился со своей задачей. За мимику Emo отвечают 26 приводов. Из них 23 находятся в области лица, остальные 3 — в области шеи. Это позволяет Emo генерировать сотни различных комбинаций мимики.

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