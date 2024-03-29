Робот-гуманоид Emo считывает эмоции человека за миллисекунды до их проявления

Команда исследователей из Колумбийского университета создала человекоподобного робота по имени Emo, который получил самую реалистичную мимику за всю историю робототехники.

У современных роботов-гуманоидов исследователи выделяют две проблемы имитирования мимики. Первая проблема мимики роботов – это запоздалая реакция. Например, человек мог улыбнуться во время взаимодействия с роботом, а он поддержит настроение и улыбнется в ответ лишь спустя 5 секунд. Запоздалая улыбка может показаться искусственной и неискренней по сравнению с улыбкой, возникающей одновременно с собеседником. Создатели Emo отмечают, что их гуманоид считывает эмоции человека за 839 миллисекунд до того, как она будет проявлена.

Другая проблема — роботы не всегда знают, какую именно эмоцию проявлять. Исследователи заявляют, что робот Emo оснащен сразу двумя нейросетями. Первая анализирует слова, произнесенные гуманоидом, и подбирает нужные эмоции. Вторая анализирует эмоции человека-собеседника и понимает, уместна ли конкретная эмоция в данный момент. Если нет, первая нейросеть меняет выражение лица Emo. Весь процесс происходит за считанные секунды.

В одном из экспериментов робота попросили повторять эмоции живых людей. Практически во всех случаях гуманоид справился со своей задачей. За мимику Emo отвечают 26 приводов. Из них 23 находятся в области лица, остальные 3 — в области шеи. Это позволяет Emo генерировать сотни различных комбинаций мимики.