Bloomberg: Apple ведет переговоры с Google об интеграции ИИ-модели Gemini в iPhone

Компании Apple и Google ведут активные переговоры о возможности лицензирования системы искусственного интеллекта Gemini для интеграции в iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Если компании в итоге придут к соглашению, то это будет выгодно им обеим. Apple это удобно тем, что интеграция позволит в сжатые сроки ликвидировать отставание от других участников рынка в сфере разработки систем искусственного интеллекта. Google сделка выгодна тем, что в мире сейчас эксплуатируется более 2 млрд. устройств Apple, и их фирменная платформа Gemini будет внедрена на существенной части из них. Пока что стороны не определились ни с какими основными нюансами потенциального сотрудничества. Возможно это будет объявлено летом, на WWDC 2024. Благодаря сотрудничеству iPhone может получить функции создания изображений и текстов на основе простых пользовательских запросов.

Google не единственный партнер, на сотрудничество с которым рассчитывает Apple. Такие же переговоры купертинский гигант ведет с OpenAI относительно GPT. Bloomberg отмечает, что переговоры с Google и OpenAI о лицензировании их моделей может говорить о том, что руководство Apple недовольно собственными достижениями в этой области.

Свои разработки в сфере функций искусственного интеллекта Apple не прекратит, но они в значительной степени привязываются к фирменному аппаратному обеспечению, а платформа Google Gemini позволяет работать в облаке. Apple и Google — давние партнеры: уже много лет последняя платит миллиарды долларов за то, чтобы ее поисковая система была установлена по умолчанию в браузере Safari.