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25 марта, 2024
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Парализованный мужчина с мозговым имплантом Neuralink силой мысли сыграл в Mario Kart со своим отцом

Neuralink

Несколько дней назад компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела небольшую видеотрансляцию с пациентом, которому вживила мозговой имплант. В ролике было показано как парализованный мужчина играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры на доске «силой мысли». Ноланд Арбо, 29-ти лет, был парализован ниже плеч восемь лет после несчастного случая при дайвинге.

Компания опубликовала еще один ролик, в котором Арбо сыграл в видеоигру Mario Kart вместе со своим отцом. Он рассказал, что очень рад тем возможностям, которые ему подарил имплант. Чип Neuralink дает ему возможность выполнять различные задачи на компьютере, причем постепенно он делает это все быстрее и эффективнее.

Помимо прочего, Ноланд может силой мысли играть в некоторые компьютерные игры, включая Civilization VI. Он рассказал, что постепенно у него все лучше получается играть в стратегию.

Мужчина поблагодарил создателей Neuralink за то, что они изменили его жизнь. Ноланд уверен, что нейрочип в будущем поможет очень многим людям.

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