Парализованный мужчина с мозговым имплантом Neuralink силой мысли сыграл в Mario Kart со своим отцом

Несколько дней назад компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink провела небольшую видеотрансляцию с пациентом, которому вживила мозговой имплант. В ролике было показано как парализованный мужчина играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры на доске «силой мысли». Ноланд Арбо, 29-ти лет, был парализован ниже плеч восемь лет после несчастного случая при дайвинге.

Компания опубликовала еще один ролик, в котором Арбо сыграл в видеоигру Mario Kart вместе со своим отцом. Он рассказал, что очень рад тем возможностям, которые ему подарил имплант. Чип Neuralink дает ему возможность выполнять различные задачи на компьютере, причем постепенно он делает это все быстрее и эффективнее.

Помимо прочего, Ноланд может силой мысли играть в некоторые компьютерные игры, включая Civilization VI. Он рассказал, что постепенно у него все лучше получается играть в стратегию.

Neuralink was kind enough to open their doors for me to tour their headquarters a few weeks back. It was an amazing experience and a day I’ll never forget. This was at a company wide meeting at the end of the day. Thank you to everyone who made this possible. Hope y’all enjoy!… pic.twitter.com/YNa2Jtjhnk

— Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 22, 2024