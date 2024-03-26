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26 марта, 2024
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Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Компания Samsung представила обновленную версию планшета Galaxy Tab S6 Lite. Модель 2024 года станет преемником переиздания 2022 года. Оригинальная версия планшета была выпущена в 2020 году.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) предлагает 10,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000×1200 пикселей и соотношением сторон 15:9. Экран поддерживает сенсорный ввод с помощью комплектного цифрового пера S-Pen.

Модель процессора производитель не указывает, в описании говорится о восьмиядерной SoC с ядрами 2,4 GHz и 2 GHz. Предположительно, в планшете используется платформа Exynos 1280. Объем оперативной памяти планшета составляет 4 Gb, емкость накопителя — 64 или 128 Gb, предусмотрен слот для карт microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7040 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 14 часов автономной работы. Также планшет получил стереодинамики, настроенные AKG, с поддержкой Dolby Atmos, основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Есть версии как с Wi-Fi, так и с LTE. Заявляется поддержка Bluetooth 5.3.

Цены на Galaxy Tab S6 Lite (2024) производитель не сообщил, но отметил, что планшет появится в продаже с 28 марта.

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