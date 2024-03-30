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31 марта, 2024
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OpenAI представил ИИ-модель Voice Engine, которая способна клонировать голос по 15-секундному образцу

OpenAI Voice Engine

Компания OpenAI представила новую ИИ-модель Voice Engine для преобразования текста в голос. Нейросеть может на основе 15-секундного образца реалистично озвучить введенный текст человека. Клонированным голосом можно озвучить любой текст на языке оригинала или даже на нескольких других языках. С примерами работы модели можно ознакомиться в блоге OpenAI.

Первые наработки Voice Engine появились еще в конце 2022 года и использовались в API для преобразования текста в речь, а также совместно с ChatGPT Voice and Read Aloud. Модель обучали на «сочетании лицензированных и открытых данных». На данное время OpenAI Voice Engine могут опробовать лишь избранные разработчики.

Технологию предлагается применять в следующих случаях:

  • Помощь для имеющих проблемы с чтением;
  • Поддержка людей с проблемами речи;
  • Помощь в восстановлении голоса при внезапных и дегенеративных нарушениях речи;
  • Перевод контента.

В OpenAI осознают последствия возможного злоупотребления технологией синтезированных голосов, поэтому надеется получить отклик от общества по возможным опасностям и сферам применения.

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