Bloomberg: Apple представит обновленные iPad Pro и Air в начале мая

Компания Apple планирует представить обновленные iPad Pro и Air в начале мая, об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. Поставщики компании за рубежом наращивают темпы производства будущих устройств.

Ожидаются iPad Pro 11″ и 13″ с OLED-дисплеями и процессором Apple M3 и iPad Air 11″ и 12,9″ с процессором Apple M2.

Кроме того, Apple обновит Magic Keyboard для iPad Pro. Чехол-клавиатура получит алюминиевое шасси, благодаря чему устройство будет больше напоминать ноутбук. Также компания представит обновленное перо Apple Pencil.

Изначально Apple рассчитывала выпустить обновленные iPad Pro и Air к концу марта или в начале апреля. Но возникла задержка из-за доработки ПО и более сложных технологий для производства дисплеев. Гурман отмечает, что в 2023 году Apple впервые не представила ни одной новой модели iPad.