spot_img
31 марта, 2024
ДомойТехнологииГаджетыBloomberg: Apple представит обновленные iPad Pro и Air в начале мая

Bloomberg: Apple представит обновленные iPad Pro и Air в начале мая

Apple iPad Pro Air

Компания Apple планирует представить обновленные iPad Pro и Air в начале мая, об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. Поставщики компании за рубежом наращивают темпы производства будущих устройств.

Ожидаются iPad Pro 11″ и 13″ с OLED-дисплеями и процессором Apple M3 и iPad Air 11″ и 12,9″ с процессором Apple M2.

Кроме того, Apple обновит Magic Keyboard для iPad Pro. Чехол-клавиатура получит алюминиевое шасси, благодаря чему устройство будет больше напоминать ноутбук. Также компания представит обновленное перо Apple Pencil.

Изначально Apple рассчитывала выпустить обновленные iPad Pro и Air к концу марта или в начале апреля. Но возникла задержка из-за доработки ПО и более сложных технологий для производства дисплеев. Гурман отмечает, что в 2023 году Apple впервые не представила ни одной новой модели iPad.

Предыдущая статья
OpenAI представил ИИ-модель Voice Engine, которая способна клонировать голос по 15-секундному образцу
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,055ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»