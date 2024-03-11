Надоели сообщения «Недостаточно места на диске»? Задумайтесь о приобретении NAS!

Каждый день мы сталкиваемся с увеличивающимся количеством файлов и их растущими объемами. На смартфонах и ноутбуках постоянно заканчивается место для хранения, поэтому приходится часто удалять файлы. Это утомительно и отнимает время, которое можно было потратить на что-то более интересное. Возможность хранить файлы в публичном облачном пространстве тоже не обещает, что все проблемы будут решены. Скорость загрузки и выгрузки файлов из облака не всегда радует, а стоимость таких хранилищ постоянно растет. Мы используем внешние жесткие диски для резервного копирования файлов, но они не отвечают современным требованиям по удобству, эффективности и безопасности подключения. Их не могут использовать несколько человек одновременно, и нам нужно постоянно носить их с собой. Наверняка существует оптимальное решение? И таким решением является NAS, тем более, что если вы уже используете публичное облако или внешний жесткий диск в качестве хранилища, то его использование может предоставить дополнительные преимущества.

Что такое NAS?

NAS — это сетевое устройство для хранения данных, на котором можно хранить фотографии, видео, музыку и документы, а также предоставлять к ним доступ другим пользователям и управлять ими через сеть. Он состоит из нескольких компонентов, включая физические накопители, центральный процессор, память, операционную систему, интерфейс накопителя и слоты расширения. Серьезная аппаратная составляющая позволяет использовать NAS в качестве одного из основных элементов локальной сети. Пользователи могут не только полностью контролировать диск, но также удаленно подключаться к нему для резервного копирования и доступа к файлам в любое время и в любом месте. Более того, NAS похож на компьютерный сервер, позволяя запускать сетевые приложения и службы.

С ростом объемов данных устройства NAS стали широко использоваться в деловых и частных целях для решения массы проблем, связанных с хранением и резервным копированием. Выбирают NAS по одной основной причине — он обладает идеальным сочетанием стоимости хранения единицы информации относительно общего объема. Будь то отдельные пользователи, представители бизнеса или команды разработчиков медиаконтента, если им необходимо хранилище файлов, то каждый может найти подходящее решение NAS, отвечающее его требованиям и бюджету, в числе широкого спектра предложений компании QNAP.

7 причин, почему вам стоит приобрести NAS

1. Гибкое и безопасное пространство для хранения

NAS — это центр хранения данных. Помимо определения емкости хранилища, вы можете гибко масштабировать хранилище для растущих данных. Используя технологию защиты данных RAID, вам не нужно беспокоиться о потере данных из-за отказа жестких дисков — NAS гарантирует безопасность и надежность. Накопители QNAP поддерживают различные типы RAID-массивов, которые подойдут для любых сценариев. Кроме того, индустриальный стандарт безопасности включает двухуровневую авторизацию, а также мгновенные оповещения на мобильные устройства для полной уверенности, что ваши данные в целости и сохранности. Технология шифрования QNAP защищает ваши данные и предотвращает несанкционированный доступ, а встроенное приложение Security Counselor также защищает ваши файлы от вирусов и вредоносных программ. Вам больше не понадобится выделять внешние диски для копий важных файлов.

2. Делитесь, синхронизируйте и управляйте файлами на ходу

Нет необходимости иметь под рукой внешние HDD или USB-диски! Теперь вы можете получить легкий и безопасный доступ к своим файлам на накопителе в любое время, откуда угодно и с любого устройства. Больше не придется передавать диски друзьям, чтобы поделиться музыкой, фотографиями или видео, так как QTS предлагает на выбор сразу несколько удобных вариантов, а вам нужно лишь решить, будет ли это персональная ссылка, отправленная по почте, ссылка на ресурс общего доступа или контент для автоматического размещения в социальной сети. Помимо этого, вы можете удаленно обмениваться файлами и синхронизировать их через мобильные приложения, а также быстро искать файлы с помощью интеллектуальной поисковой системы. Служба Qsirch от QNAP — это текстовая поисковая система с функцией предсказания на основе вводимой информации. В момент ввода текста совпадения сразу подсвечиваются, чтобы вы могли мгновенно оценить результат. Система автоматически запоминает предыдущие запросы для ускорения поиска в будущем. Другие устройства NAS и облачное хранилище также можно подключить к NAS для централизованного управления.

3. Управление медиаконтентом стало проще

Вы можете легко освободить место на мобильном устройстве, включив автоматическую загрузку фотографий со смартфона на NAS, и обмениваться фотографиями с друзьями и семьей. Мощная система управления фотографиями на основе искусственного интеллекта, реализованная в NAS от QNAP, автоматически создает альбомы для конкретных людей, объектов и мест, что делает организацию, просмотр и поиск фотографий чрезвычайно простым и удобным! QNAP предлагают воспользоваться потоковой передачей мультимедийного контента через устройства, поддерживающие HDMI, Chromecast, AirPlay, iTunes, Plex, DLNA и Bluetooth. Таким образом, NAS является универсальным центром развлечений, способным транслировать фотографии, музыку и видео одновременно для разных пользователей в зависимости от их предпочтений.

4. Всесторонняя защита ваших данных

Благодаря комплексным решениям QNAP для резервного копирования вы можете легко создавать копии файлов со своих компьютеров и смартфонов, из облака и электронной почты на QNAP NAS, а затем получать мгновенные снимки на NAS для восстановления данных при необходимости. Операционная система QNAP QTS предлагает множество опций для резервного копирования, таких как Apple Time Machine для Mac, программа NetBak Replicator для Windows, функция USB one-touch, удаленная репликация с помощью RTRR/Rsync, а также поддержка популярных облачных сервисов для любых непредвиденных ситуаций. Кроме того, удаленное подключение к QNAP NAS также безопасно благодаря облачному сервису myQNAPcloud Link.

5. Интеграция с вашим облаком

Вы можете гибко подключить публичное облачное хранилище к NAS для централизованного управления и доступа, не занимая при этом дисковое пространство NAS, а также планировать задания резервного копирования. В зависимости от важности, конфиденциальности и частоты использования необходимых данных вы можете хранить свои файлы в публичных облаках или на частном NAS, чтобы достичь идеального баланса безопасности и удобства.

6. Возможность создать систему видеонаблюдения за домом или офисом

Знаете ли вы, что с помощью NAS можно настроить систему наблюдения? Все, что вам нужно, — это QNAP NAS с установленным программным обеспечением для наблюдения QVR Elite и совместимыми камерами. Даже новичок сможет создать систему мониторинга безопасности для защиты дома или офиса. QNAP предлагает, по сути, все составляющие такой системы, за исключением IP-видеокамер, а фирменное мобильное приложение позволяет одновременно контролировать несколько каналов. Следует отметить, что QVR Elite — это версия NVR с лицензированием на основе подписки. Гораздо актуальнее будет приобретение пожизненных лицензий в рамках пакета QVR Pro, который позволяет подключить первые 8 IP-видеокамер совершенно бесплатно. Главное — убедиться в том, что выбранный вами NAS поддерживает возможность установки QVR Pro. Минимальные системные требования, которым соответствуют 95% NAS от QNAP, предусматривают 64-разрядный процессор на архитектуре x86 или ARM с объемом оперативной памяти от 4 GB. Например, на NAS TS-233 вы сможете установить только QVR Elite, в случае чего сможете бесплатно подключить 2 IP-видеокамеры.

7. NAS также и многофункциональный компьютер

Помимо мощного хранилища и управления, QNAP NAS предлагает более продвинутые приложения, чем вы можете себе представить! Вы можете запустить виртуальную машину Windows или Ubuntu на NAS, используя HDMI для отображения рабочего стола виртуальной машины на мониторе и управлять ею напрямую с помощью клавиатуры и мыши. NAS мгновенно становится вашим персональным компьютером. Установив приложение WordPress на свой NAS, вы можете легко создать профессиональный веб-сайт без написания кода, а все данные веб-страницы будут безопасно храниться на вашем собственном NAS. А выбрав более производительный NAS от QNAP с портами 2,5GbE, 10GbE или Thunderbolt для централизованного хранения аудио- и видеофайлов, вы можете с большей эффективностью редактировать видео непосредственно на NAS со своего компьютера. При этом видеофайлы не будут занимать память вашего компьютера.

Откройте для себя еще больше возможностей с QNAP NAS и навсегда забудьте о сообщениях «Недостаточно места на диске»!