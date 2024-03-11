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11 марта, 2024
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Компания Visa проведет международный Cashless Forum в Баку

Visa

14 марта 2024 года в Баку состоится международный Visa Cashless Forum 2024. В этом году мероприятие пройдет под слоганом Digital Azerbaijan («Цифровой Азербайджан»), чтобы подчеркнуть, что Азербайджан уверенно движется к еще более прогрессивному будущему и развитию безналичной экономики.

Visa Cashless Forum — одно из ключевых мероприятий Visa в регионе Центральной Азии и Юго-Восточной Европы, посвященное новейшим тенденциям в финансовой индустрии.

В 2024 году на форуме соберутся более 300 участников, чтобы вместе обсудить развитие цифровых платежей и безналичной экономики, трансформацию финансового рынка и банковского сектора Азербайджана, а также новые технологии и инновационные платежные решения. Спикерами выступят топ-менеджеры компании Visa, представители государственного и бизнес-сектора, а также международные и региональные эксперты в области платежных технологий и финансового рынка.

«Азербайджан – стратегически важный рынок для компании Visa. При поддержке государственного и бизнес секторов уже 27 лет Visa развивает и внедряет инновационные платежные технологии в Азербайджане. Так, за последние годы в стране компания Visa уже запустила технологию Visa Token Service, которая позволила создать инфраструктуру для запуска Apple Pay и Google Pay, решение B2B Connect, бесконтактные платежи на железной дороге и многое другое. — прокомментировала Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европе. — В 2024 году мы рады провести наш второй Visa Cashless Forum в Баку. Я убеждена, что мероприятие станет успешной площадкой для обмена опытом, знаниями, новыми решениями, чтобы совместно с партнерами продолжить развитие экономики страны, внедряя инновационные решения и технологии».

Узнайте больше о Visa Cashless Forum 2024 на сайте мероприятия. Зарегистрироваться для участия в Visa Cashless Forum можно по ссылке.

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