Logitech выпустил 4K-камеру Mevo Core для онлайн-трансляций

Компания Logitech представила флагманскую веб-камеру Mevo Core, предназначенную для стримеров. Модель поддерживает съемку видео в формате 4K и позволит организовывать более качественные трансляции. Прошлая версия Mevo Start, представленная два года назад, поддерживала съемку видео 1080p.

В Mevo Core используется CMOS-матрица 4/3, которая, по словам Logitech, снижает уровень шума, а также улучшает качество изображения при слабом освещении. Поддерживается съемка видео в формате 4K на скорости 30 кадров в секунду. Для стримов поддерживается разрешение 1080p с такой же частотой кадров.

Для передачи данных используется Wi-FI 6E. По информации производителя, в новой модели улучшили звук. В оснащении имеются три микрофона с поддержкой шумоподавления. Также можно подключить внешнее устройство для записи звука. Аккумуляторная батарея емкостью 6400 мА ч обеспечивает шесть часов непрерывной работы. Увеличить время автономной работы можно за счет использования внешнего источника питания, подключить который можно через интерфейс USB Type-C. Предусмотрен порт HDMI, разъем 3,5 мм и слот для карты памяти MicroSD.

Камера поддерживает беспроводную трансляцию видео на различные платформы, в том числе YouTube и Twitch. Поддерживается работа с приложением Logitech Mevo, которое позволит регулировать различные параметры, такие как фокус, масштабирование и диафрагма, а также Multicam для настройки записи и потокового вещания с нескольких точек обзора. Габариты камеры составляют 88,9 × 88,9 × 82,5 мм, вес — 680 гр (без учета веса объектива).

Цена Logitech Mevo Core составляет $999,99. В дополнение к камере будут продаваться отдельно комплекты объективов. По данным производителя, камера совместима с любыми объективами стандарта Micro Four Thirds.