Lenovo LOQ на базе новой видеокарты Intel®Arc™ A530M GPU – оптимальный игровой баланс

LOQ – это новая линейка игровых ноутбуков от компании Lenovo, ориентированная на геймеров и начинающих стримеров, не готовых приобретать дорогие премиальные модели, но желающих получить в распоряжение мощный ноутбук, способный без проблем «тянуть» все современные игры. Забегая вперед, отметим, что производитель сумел выдержать впечатляющий баланс: при весьма демократичной цене аппарат оснащен достаточно серьезным и производительным «железом». Мы решили протестировать Lenovo LOQ, разобрав его особенности, плюсы и минусы. Поехали!

Позиционирование

Конфигурация и сила искусственного интеллекта

Прежде чем говорить о дизайне, цвете кнопок и количестве разъемов, важно рассказать о комплектации. Ведь именно мощность железа определяет, относится данный аппарат к классу игровых или нет. И по этим показателям LOQ выглядит очень достойно. Сердцем системы является процессор Intel® Core™ 13-го поколения. Этот чип из «предтоповой» категории хоть и немного уступает по мощности своим старшим «собратьям», но он показывает прекрасную производительность и не нуждается в «навороченных» системах охлаждения. Базовая частота Intel® i7-13700H – 2400 МГц, впрочем, благодаря технологии Turbo Boost, он способен разгоняться до 5000 МГц. Чип имеет 14 ядер и 20 потоков.

ОЗУ – 16 ГБ с частотой 5 600 МГц. Хотелось бы больше, но для гейминга этого объема хватит. Места для игр достаточно – на борту установлен твердотельный накопитель PCIe 4-го поколения емкостью 1 ТБ. В отличие от офисных вариантов, каковые обычно трудно модернизировать, в LOQ 15IRH8 есть свободный слот для еще одного твердотельного накопителя M.2. В случае необходимости, (а она скорей всего появится) пользователь сможет добавить второй диск.

За плавную картинку отвечает мобильная видеокарта Intel® Arc™ A530M, созданная на основе фирменной микроархитектуры Xe-HPG. И здесь нам придется остановиться подробней. Эта относительно новая модель относится к среднебюджетному сегменту. На карте установлено 8 Гб видеопамяти GDDR6 на частоте 14 ГГц. Вкупе с 128-битным интерфейсом это создает пропускную способность 224.0 Гб/с. Частота памяти – 1750 MHz. В графическом процессоре используются 12 ядер Xe (1536 шейдерных блоков) и 12 блоков трассировки лучей. Устройство работает на частоте 1,3 ГГц.

Впрочем, обычному пользователю эти цифры мало что говорят. Давайте проще.

Так, в PUBG, Shadow of the Tomb Raider и Genshin Impact вы получите твердые 60 кадров в секунду на high-пресете с разрешением 1080p. В Kingdom Come: Deliverance, Forza Horizon 5 или F1 2021 уже можно насладиться 70-80 FPS. Такие проекты, как Grand Theft Auto V, Apex Legends, DOTA 2 и Counter-Strike 2 и вовсе летают с производительностью 90-120 FPS.

Все это значит, что «поиграв» настройками можно уверенно запускать любую современную игру.

Кстати, фирменная технология XeSS от Intel позволяет увеличить быстродействие игр до 2 раз. Сегодня XeSS поддерживается 80+ популярными играми, а их количество постоянно увеличивается.

Важно добавить, Intel уделила большое внимание совместимости своих процессоров и видеокарт. Как результат, связка этих устройств показывает еще более производительную работу.

Учитывая все возможности видеокарты и процессора в плане производительности, ноутбук LOQ может вполне обоснованно называться «игровым».

И конечно, в наше время невозможно обойтись без искусственного интеллекта – Intel®Arc™ A530M GPU благодаря ядрам Xe на 20%-40% быстрей генерирует изображения в Stable Diffusion.

Кстати, за увеличение производительности отвечают еще несколько технологий на базе нейросетей.

Во-первых, Lenovo AI Engine+ на базе ИИ-чипа LA1 AI. Благодаря специальным датчикам, эта функция настраивает и оптимизирует компоненты ноутбука, существенно повышая его быстродействие.

В-вторых, устройство поставляется с приложением Lenovo Vantage, которое поможет разогнать или отрегулировать производительность ноутбука в реальном времени с помощью нейросети.

Улучшенный звук

Инженеры Lenovo позаботились и о качественном звуке – в LOQ 15IRH8 стоит аудиосистема Nahimic® от SteelSeries, созданная специально для геймеров. Конечно, это не ваши домашние колонки за $100-$200, но работа компактных динамиков действительно впечатляет.

Инновационная система охлаждения

Для игрового ноутбука очень важно иметь мощное железо, а оно нуждается в качественном охлаждении. И здесь инженеры Lenovo не подкачали – они оснастили ноутбук LOQ инновационной бесшумной системой охлаждения Lenovo LOQ. Основой ее конструкции стали два высокоскоростных вентилятора диаметром 85 мм (12 В) и четыре тепловые трубки. Воздухозаборник и вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха увеличены по сравнению с IdeaPad Gaming 3 на 28,6% и 24% соответственно. Показатель термальной эффективности TDP составляет 135 Вт.

Нужно сказать, что система охлаждения показывает себя весьма хорошо. Даже во время долгих игровых сессий ноутбук не перегревается и не шумит.

Игровой монитор

15,6-дюймовый IPS-дисплей стандарта WQHD LOQ с матовым покрытием полностью соответствует статусу игрового монитора. Учитывая небольшую площадь экрана и высокое разрешение, картинка получается очень четкая. Прибавим сюда высокую частоту обновления 165 Гц, 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB и яркость 350 нит.

Конечно, премиальные ноутбуки линейки Legion могут предложить мониторы с более высокими значениями, но для недорого игрового ноутбука такой экран будет более чем достаточен для любых игр и рабочих процессов.

Дизайн – строгий и прочный

Часто для геймерских ноутбуков разрабатывают вычурный и чрезмерно «игрушечный» дизайн. И не всегда это кажется удачной и оправданной идеей. Инженеры Lenovo продолжили традиции линейки IdeaPad Gaming 3 и представили Lenovo LOQ в строгом и лаконичном корпусе. Впрочем, стильные синие вставки и «грозовой серый» цвет прозрачно намекнут окружающим, что перед ними серьезный игровой ноутбук.

Игровой ноутбук LOQ оснащен качественной мембранной клавиатурой островного типа с ходом кнопок 1,5 мм. В зависимости от предпочтений, можно включить белую или RGB-подсветку. Для тех, кто хочет не только играть, но и трудиться, предусмотрен удобный «бухгалтерский» цифровой блок. Работать с клавиатурой комфортно, нареканий нет. Тачпад точный и надежный, хотя в игровых устройствах им пользуются не так часто.

Еще одно достоинство LOQ – высочайшая прочность по стандартам Министерства обороны США MIL-STD 810H. Конечно, не стоит устройством забивать гвозди, но приятно, что ноутбук способен выдержать случайное падение в дороге или другие неприятности. Кстати, встроенная веб-камера (пользователи могут выбрать модели 720P или 1080P) имеет электронную защитную шторку, которая обеспечит конфиденциальность и безопасность личной жизни пользователей.

Вес гаджета – 2,4 кг. Да, это не легкий офисный ноутбук: все-таки на борту стоит серьезное железо.

Что касается «портовооруженности», то у LOQ 15IRH8 здесь полный порядок.

1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддержка DisplayPort™ 1.4 и Power Delivery мощностью 140 Вт);

1 × USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с);

1 × Разъем HDMI 2.1;

2 ×2 порта USB Type-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с);

1 × комбинированный разъем для микрофона и наушников;

1 × разъем Ethernet (RJ45) для проводного подключения к интернету.

Ноутбук оснащен и двумя мощными модулями Wi-Fi 6 от Intel®.

Долгая работа –­ быстрая зарядка

Еще одно критически важное место для ноутбука – аккумулятор. В LOQ 15IRH8 установлена батарея емкостью 60 Втч. В зависимости от режима (работа или гейминг) она продержится от 2 до 8 часов. В любом случае, если вы хотите играть в требовательные игры, то не стоит отходить далеко от розетки.

Зато устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Super Rapid Charge

до 30% аккумулятор зарядится за 10 минут;

до 70 % емкости – за 30 минут;

до 100 % емкости – за 80 минут.

Выводы

В целом игровой ноутбук Lenovo LOQ на базе новой видеокарты Intel®Arc™ A530M GPU производит положительное впечатление. За умеренную цену геймерам предлагается довольно сильная «предтоповая» комплектация, и особенно это касается связки процессора и видеокарты. Более того, к хорошему «железу» прилагается богатое программное обеспечение, которое значительно усиливает производительность и возможности ноутбука.

В плюсы можно записать хорошее охлаждение с низким уровнем шума, отличный монитор и качественную клавиатуру.

Конечно, топовые модели из линейки Legion предложат больше производительности и возможностей, но все это великолепие обойдется гораздо дороже.

Если же пользователь хочет заполучить качественный и недорогой игровой ноутбук без лишних наворотов, то однозначно стоит обратить внимание на Lenovo LOQ. В этой модели найден оптимальный баланс производительности, дизайна и цены.