Представлен ноутбук Asus Zenbook 13 2024 на базе Core Ultra 7 155U

Компания Asus представила в Китае компактный ноутбук Zenbook 13 2024 модельного года, вес которого составляет менее 1 кг, а толщина — 1 см. Устройство оборудовано 13-дюймовым OLED-HDR экраном разрешением 2880×1800 пикселей с максимальной яркостью 600 нит. Матрица дисплея имеет цветовую погрешность Delta E<1, а также сертификацию TUV Rheinland за низкое излучение синего света на аппаратном уровне и отсутствие мерцания. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Ноутбук построен на базе процессора Intel Core Ultra 7 155U с максимальной частотой 4,8 GHz. Чип предлагает 12 ядер и 14 потоков, а также мощный встроенный NPU-процессор, обладающий 200 млрд. параметрами для выполнения задач, связанных с ИИ-функциями. Объем оперативной памяти LPDDR5x составляет 32 Gb, емкость накопителя PCIe 4.0 — 1 Tb.

Емкий аккумулятор на 63 Втч с учетом габаритов обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео в разрешении Full HD. Набор портов включает USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1, два Thunderbolt USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Ноутбук получил поддержку панорамного звука Dolby, клавиатуру с подсветкой, инфракрасную Full HD веб-камеру с ИИ-технологиями для качественной видеосвязи, а также прочный корпус, соответствующий военному стандарту MIL-STD 810H. Заявлено наличие датчика освещенности для авторегулировки яркости дисплея.

Asus Zenbook 13 2024 будет доступен в двух цветовых вариантах: Deep Lake Blue по цене $1200 и Polar Grey за $1280. Продажи в Китае начнутся 11 марта.