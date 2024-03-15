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15 марта, 2024
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Anthropic представил быструю большую языковую модель Claude 3 Haiku

Claude 3 Haiku

Компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, представила в начале марта этого года новую ИИ-модель Claude 3. По заявлению разработчика, она значительно превосходит аналоги ChatGPT и Gemini.

Claude 3 отличается мультимодальностью — способностью понимать и обрабатывать как текстовые, так и визуальные данные. В линейку Claude 3 входят три продукта — Haiku, Sonnet и Opus, различающиеся между собой возможностями и количеством параметров.

ИИ-модели Sonnet и Opus уже доступны пользователям в 159 странах через официальный сайт claude.ai и программный интерфейс (API). Теперь Anthropic представил модель Haiku, которая характеризуется высокой скоростью обработки данных при минимальных затратах. По словам создателей нейросеть троекратно превосходит по скорости аналогичные продукты в большинстве рабочих нагрузок.

Именно благодаря скорости работы Claude 3 Haiku идеальна там, где необходим результат с минимальными задержками, например, в клиентской поддержке и ответах на вопросы. Haiku обрабатывает до 21 тысячи токенов (30 страниц текста) в секунду при длине запроса до 32 тысяч токенов.

«Haiku способен анализировать огромные объемы документов, например, квартальную отчетность, контракты, судебные дела — вдвое дешевле и не уступая в скорости конкурентам», — подчеркивает Anthropic.

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