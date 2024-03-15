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15 марта, 2024
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Azercell запускает проект «Построй будущее своими руками»

Azercell

Azercell и Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» провели тренинг в женском исправительном учреждении №4 Министерства юстиции Азербайджанской Республики. В тренинге, который проходил при поддержке Пенитенциарной службы, приняли участие около 100 женщин. В ходе обучения специалисты Академии Azercell затронули темы таких навыков, как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект. Основная цель тренинга заключалась в содействии реинтеграции женщин в общество после освобождения, их возвращении к работе и расширении карьерных возможностей.

В ходе тренинга женщины также были проинформированы о деятельности службы «Женская горячая линия», которой они смогут воспользоваться в будущем.

Основной целью службы «Женская горячая линия», созданной по инициативе и при поддержке Azercell, является предоставление эффективной психологической, эмоциональной и социальной поддержки женщинам, а также оказание первой помощи жертвам насилия в вопросах реабилитации и реинтеграции в общество. При необходимости их перенаправляют в юридические клиники по месту жительства, реабилитационные центры, приюты и НПО, предоставляющие юридические консультации.

Обратиться в службу «Женская горячая линия» можно в круглосуточном режиме по короткому номеру 116111, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, а также посредством онлан-чата на странице сайта Общественного Объединения.

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