TikTok запускает проект #TikTokdanÖyrən при поддержке Министерства культуры Азербайджана

TikTok запускает инициативу #TikTokdanÖyrən при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики. Цель проекта — поддержать развитие познавательного контента в Азербайджане и дать возможность пользователям со всей страны делиться знаниями и расширять свой кругозор в удобном формате короткого видеоролика. Пользователи TikTok, которые создадут лучшие познавательные видеоролики в рамках проекта, получат iPhone в качестве приза от платформы.
TikTok — это ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, куда более 1 миллиарда пользователей со всего мира приходят каждый день не только чтобы поднять себе настроение, но узнать что-то новое. Интерес к познавательному контенту в TikTok за последние несколько лет значительно вырос — как глобально, так и в Азербайджане. Так, в прошлом году внимание аудитории привлек литературный проект #kitabfest, в рамках которого пользователи со всего Азербайджана делились книжными рекомендациями, обсуждали любимые литературные произведения, рассказывали о своих впечатлениях от Национальной книжной выставки в Баку и вдохновляли друг друга больше читать.
Любителей познавательного контента со всего мира объединяет хештег #LearnOnTikTok, который собрал уже миллионы обучающих видеороликов. По этому хештегу пользователи преподают иностранные языки, делятся DIY-лайфхаками, бьюти-туториалами, вкуснейшими рецептами и другими знаниями и навыками.
Сегодня TikTok запускает инициативу #TikTokdanÖyrən, вдохновленную глобальным феноменом #LearnOnTikTok и направленную на то, чтобы поддержать сообщество пользователей в Азербайджане в их стремлении учиться и расширять свой кругозор благодаря TikTok. В рамках инициативы пользователям предлагается делиться по хештегу проекта полезными и познавательными видеороликами на самые разные темы: от бытовых лайфхаков, рекомендаций на тему стиля и красоты, кулинарных рецептов и фитнес-тренировок до научных знаний, уроков по различным дисциплинам и роликов о культуре. Пользователи могут принять участие в конкурсе на лучшие видеоролики в трех номинациях:
- «Самый креативный видеоролик» — видеоролик, в котором участник наиболее креативно изложил материал.
- «Лучший видеоролик» — видеоролик, который наберет наибольшее количество просмотров в период проведения конкурса.
- «Открытие в TikTok» — автор с наибольшим количеством просмотров всех участвующих видео в течение срока проведения конкурса.
Победители в каждой из категорий получат призы от TikTok — смартфоны IPhone. Для участия в конкурсе пользователям нужно записать познавательное видеоролики от 30 секунд в соответствии с тематикой конкурса, а также выложить его в свой аккаунт по хештегу #TikTokdanÖyrən в период с 21 февраля по 21 апреля 2024 года. Победители будут объявлены на странице проекта в TikTok до 30 апреля.
Инициативу поддержало Министерство культуры Азербайджанской Республики, и в проекте принимают участие ведущие культурные заведения Азербайджана, включая музеи и театры. Например, Национальный музей истории Азербайджана @nmuseumhistoryazerbaijan демонстрирует экспонаты своих коллекций, Азербайджанский национальный музей искусств @nationalartmuseum.az рассказывает об экспозициях, а Азербайджанский национальный музей ковра @nationalcarpetmuseum снимает короткие виртуальные туры. Государственный Академический Русский Драматический театр @rusdrama.az рассказывает пользователям, как создаются спектакли, Государственный театр юного зрителя @gnc.tamaalar.teat показывает, как проходят репетиции актеров, в аккаунте Государственного академического национального драматического театра @akademik.milli.dr можно увидеть процесс приготовления актеров к спектаклю от грима до полного погружения в роль, а актеры Государственного академического музыкального театра @akademik.musiqili из первых уст делятся, как устроена их работа.
Своими знаниями также делятся популярные креаторы TikTok: преподавательница Аида Гаджиева @ana_dilimde_danis_ рассказывает интересные факты об азербайджанском языке, автор кулинарного контента Фатима Османова @dadlidir.az делится вкусными рецептами, а в популярном аккаунте об автомеханике @abbasov__eziz рассказывают о том, как чинить неисправности в автомобиле.
«Поддержка проектов, связанных с TikTok, позволяет привлечь внимание широкой аудитории и активно взаимодействовать с современными формами выражения культуры. Это также способствует разнообразию и инновациям в сфере культуры, адаптируясь к современным тенденциям и интересам общества. В целом, проект может предоставить уникальные возможности для взаимодействия с культурным наследием и творческими идеями Азербайджана на платформе TikTok, делая контент более доступным и привлекательным для местной аудитории. Платформа TikTok является центром творчества и инноваций. Сотрудничество может стимулировать создание увлекательного и креативного контента, отражающего культуру и интересы азербайджанской аудитории», – прокомментировала Айнур Каримова, начальник отдела медиа и коммуникации Министерства Культуры Азербайджанской Республики.
«Мы видим, что пользователи в Азербайджане все чаще приходят в TikTok, чтобы не только развлечься и хорошо провести время, но и научиться чему-то новому и получить полезную информацию. Надеемся, что проект #TikTokdanÖyrən вдохновит еще больше талантливых авторов со всей страны распространять знания, культуру и вдохновлять пользователей в стране развиваться», – прокомментировала Екатерина Блинец, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.