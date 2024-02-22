TikTok запускает проект #TikTokdanÖyrən при поддержке Министерства культуры Азербайджана

TikTok запускает инициативу #TikTokdanÖyrən при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики. Цель проекта — поддержать развитие познавательного контента в Азербайджане и дать возможность пользователям со всей страны делиться знаниями и расширять свой кругозор в удобном формате короткого видеоролика. Пользователи TikTok, которые создадут лучшие познавательные видеоролики в рамках проекта, получат iPhone в качестве приза от платформы.

TikTok — это ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, куда более 1 миллиарда пользователей со всего мира приходят каждый день не только чтобы поднять себе настроение, но узнать что-то новое. Интерес к познавательному контенту в TikTok за последние несколько лет значительно вырос — как глобально, так и в Азербайджане. Так, в прошлом году внимание аудитории привлек литературный проект #kitabfest, в рамках которого пользователи со всего Азербайджана делились книжными рекомендациями, обсуждали любимые литературные произведения, рассказывали о своих впечатлениях от Национальной книжной выставки в Баку и вдохновляли друг друга больше читать.

Любителей познавательного контента со всего мира объединяет хештег #LearnOnTikTok, который собрал уже миллионы обучающих видеороликов. По этому хештегу пользователи преподают иностранные языки, делятся DIY-лайфхаками, бьюти-туториалами, вкуснейшими рецептами и другими знаниями и навыками.

Сегодня TikTok запускает инициативу #TikTokdanÖyrən, вдохновленную глобальным феноменом #LearnOnTikTok и направленную на то, чтобы поддержать сообщество пользователей в Азербайджане в их стремлении учиться и расширять свой кругозор благодаря TikTok. В рамках инициативы пользователям предлагается делиться по хештегу проекта полезными и познавательными видеороликами на самые разные темы: от бытовых лайфхаков, рекомендаций на тему стиля и красоты, кулинарных рецептов и фитнес-тренировок до научных знаний, уроков по различным дисциплинам и роликов о культуре. Пользователи могут принять участие в конкурсе на лучшие видеоролики в трех номинациях:

«Самый креативный видеоролик» — видеоролик, в котором участник наиболее креативно изложил материал.

— видеоролик, в котором участник наиболее креативно изложил материал. «Лучший видеоролик» — видеоролик, который наберет наибольшее количество просмотров в период проведения конкурса.

— видеоролик, который наберет наибольшее количество просмотров в период проведения конкурса. «Открытие в TikTok» — автор с наибольшим количеством просмотров всех участвующих видео в течение срока проведения конкурса.

Победители в каждой из категорий получат призы от TikTok — смартфоны IPhone. Для участия в конкурсе пользователям нужно записать познавательное видеоролики от 30 секунд в соответствии с тематикой конкурса, а также выложить его в свой аккаунт по хештегу #TikTokdanÖyrən в период с 21 февраля по 21 апреля 2024 года. Победители будут объявлены на странице проекта в TikTok до 30 апреля.

Инициативу поддержало Министерство культуры Азербайджанской Республики, и в проекте принимают участие ведущие культурные заведения Азербайджана, включая музеи и театры. Например, Национальный музей истории Азербайджана @nmuseumhistoryazerbaijan демонстрирует экспонаты своих коллекций, Азербайджанский национальный музей искусств @nationalartmuseum.az рассказывает об экспозициях, а Азербайджанский национальный музей ковра @nationalcarpetmuseum снимает короткие виртуальные туры. Государственный Академический Русский Драматический театр @rusdrama.az рассказывает пользователям, как создаются спектакли, Государственный театр юного зрителя @gnc.tamaalar.teat показывает, как проходят репетиции актеров, в аккаунте Государственного академического национального драматического театра @akademik.milli.dr можно увидеть процесс приготовления актеров к спектаклю от грима до полного погружения в роль, а актеры Государственного академического музыкального театра @akademik.musiqili из первых уст делятся, как устроена их работа.

Своими знаниями также делятся популярные креаторы TikTok: преподавательница Аида Гаджиева @ana_dilimde_danis_ рассказывает интересные факты об азербайджанском языке, автор кулинарного контента Фатима Османова @dadlidir.az делится вкусными рецептами, а в популярном аккаунте об автомеханике @abbasov__eziz рассказывают о том, как чинить неисправности в автомобиле.