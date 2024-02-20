Очередные новшества в тарифном пакете «İstəSən»!

В тариф были добавлены дополнительный трафик для переписки в WhatsApp и возможность продления тарифа до истечения срока его действия.

Тарифный пакет «İstəSən» компании Azercell, постоянно предлагающего абонентам разнообразные технологические решения, получил очередные нововведения. На основании запросов и пожеланий пользователей, лидирующий мобильный оператор добавил 1 ГБ интернет-трафика для бесплатной переписки в WhatsApp в базовый пакет цифрового тарифа «İstəSən». Кроме того, когда заканчивается объем основного интернет-трафика, абонентам предоставляется возможность удобно продлить тариф в приложении «Kabinetim» до истечения срока его действия как в текущем объеме, так и изменив его по своему усмотрению.

Следует отметить, что тариф «İstəSən» — это первый и единственный цифровой тариф, в рамках которого абоненты могут свободно формировать количество минут при звонках внутри страны, объем мобильного интернет-трафика, а также объемы трафика в самых популярных социальных сетях. Изменения в план тарифа можно внести самостоятельно с помощью мобильного приложения «Kabinetim». Абоненты имеют возможность добавить в пакет минуты разговоров, основной интернет-трафик, а также дополнительные интернет-пакеты для Instagram/Facebook, YouTube и TikTok. Увеличивая объем трафика, вы сможете больше сэкономить на расходах на мобильную связь.

Для получения дополнительной информации перейдите по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/mobile-tariffs/prepaid/istesen.html