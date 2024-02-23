Nvidia увеличила прибыль в четвертом квартале более чем в восемь раз

Компания Nvidia объявила финансовые результаты за четвертый квартал, который завершился у нее в конце января, и за 2024 финансовый год в целом. Из отчетности следует, что за указанные периоды производитель графических процессов в несколько раз увеличил выручку и чистую прибыль.

В четвертом квартале выручка Nvidia выросла на 265% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордных $22,1 млрд., и превзошла ожидания аналитиков. Чистая прибыль выросла на 769%, более чем в восемь раз, до $12,3 млрд. Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам квартала выросла на 586% до $4,93.

Такие показатели компания получила благодаря буму искусственного интеллекта. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента и спрос на них растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран.

Норма прибыли за год выросла с 63,3 до 76%, операционные расходы увеличились на 23% до $3,2 млрд. Операционная прибыль компании в прошлом квартале взлетела более чем в десять раз в годовом сравнении до $13,6 млрд.

Годовая выручка компании тоже впечатлила своей динамикой, она выросла на 126% до рекордных $60,9 млрд., из них три четверти пришлись на серверный сегмент. Чистая прибыль — на 581% до $29,8 млрд, а доход на одну акцию увеличился на 586% до $11,93. Норма прибыли увеличилась с 56,9 до 72,7%, операционные расходы выросли на 2% до $11,3 млрд. Операционная прибыль выросла на 681 % до $33 млрд.

Nvidia прогнозирует, что ее результаты в первом квартале 2025 финансового года также превзойдут ожидания аналитиков. Компания прогнозирует выручку примерно до $24 млрд., аналитики в среднем ожидают $21,9 млрд.

После публикации финансового отчета, акции Nvidia подскочили на 15%, в результате чего рыночная капитализация компании увеличилась более чем на $230 млрд. всего за один день. Это самый большой прирост рыночной стоимости компании за день в истории. Прежний рекорд в $197 млрд. был установлен Meta в начале месяца.