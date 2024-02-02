Apple отчиталась за первый квартал 2024 финансового года

Компания Apple опубликовала результаты за первый квартал 2024 финансового года, который завершился у нее 30 декабря.

Впервые за четыре предыдущих квартала Apple удалось увеличить выручку, которая составила $119,58 млрд., рост на 2%. Компания отмечает, что этому способствовали хорошие продажи новых iPhone. При этом валовая маржа выросла с 50,3 до 54,9. Операционная прибыль составила $40,4 млрд. против $36 млрд. годом ранее, чистая прибыль также выросла с $30 млрд. до $33,9 млрд.

Продажи выросли во всех крупных регионах, кроме Китая, там зафиксировано снижение выручки на 13%, с $23,9 млрд. до $20,8 млрд.

Выручка от реализации iPhone в прошлом квартале выросла на 6% до $69,7 млрд. против $65,8 млрд. годом назад. Продажи Mac почти не изменились и составили $7,78 млрд., рост на 1%.

Продажи iPad существенно сократились, с $9,4 млрд. до $7,02 млрд., падение выручки на 25%. По словам главы Apple Тима Кука (Tim Cook), это не стало сюрпризом. Компания за весь 2023 год не представила ни одной новой модели планшета, и такое произошло впервые за всю историю их существования. Также просели продажи носимых и домашних устройств, и аксессуаров: с $13,5 до $11,95 млрд. Возможно, это впервые за много лет.

Направление услуг стало для аналитиков легким разочарованием с точки зрения динамики выручки Apple. Сервисы принесли $23,1 млрд. против $20,8 млрд. годом ранее, рост на 11%. Компания располагает более чем 1 млрд. клиентов, которые оформили платные подписки на ее услуги.

Численность активно эксплуатируемых устройств Apple достигла 2,2 млрд. единиц, обновив рекорд по всем категориям продуктов и географическим регионам.