Acer представил обновленные ноутбуки Swift Edge 16 и Swift Go 14 на AMD Ryzen 8040

Компания Acer представила обновленные ноутбуки Swift Edge 16 и Swift Go 14 на базе производительных процессоров AMD Ryzen. В качестве дополнительной опции устройства предлагают дискретные видеокарты Radeon 760M и Radeon 780M. Обе модели получили выделенную кнопку быстрого запуска интеллектуального помощника Microsoft Copilot, призванного расширить возможности ОС Windows.

Acer Swift Edge 16 оборудован 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200×2000 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 500 нит в режиме HDR. Заявляется сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и охват 100% цветового пространства DCI-P3.

В основе ноутбука лежит шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 8640U с частотой до 4,9 GHz, также доступна конфигурация с восьмиядерным Ryzen 7 8840U с частотой до 5,1 GHz. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 32 Gb, NVMe-накопителя — 2 Tb. Ноутбук оснащен аккумуляторной батареей на 54 Вт·ч с комплектным блоком питания мощностью 65 Вт. Есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth, по два порта USB 4 Type-C и USB Type-A, HDMI 2.1, слот для карт microSD, веб-камера с разрешением 1440p, встроенные динамики и микрофон. Вес устройства составляет 1,23 кг.

14-дюймовый Swift Go 14 доступен в нескольких конфигурациях IPS-дисплея с частотой обновления 90 Hz разрешением 2880×1800, 2240×1400 или 1920×1200 пикселей (с тачскрином). Имеются сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и охват 100% DCI-P3 и sRGB.

Основой ноутбука, в зависимости от модификации, стал восьмиядерный процессор Ryzen 9 8945HS с частотой до 5,2 GHz, восьмиядерный Ryzen 7 8845HS с частотой до 5,1 GHz, либо шестиядерный Ryzen 5 8645HS с частотой до 5 GHz. Объем памяти и набор интерфейсов — те же, что и у модели Swift Edge 16.

Ноутбук может оснащаться батарей на 50 или 65 Вт·ч в зависимости от конфигурации, а также блоком питания мощностью 65 или 100 Вт. Вес составляет 1,32 кг. В целях повышения безопасности оба устройства получили чип шифрования Microsoft Pluton.

Acer Swift Edge 16 поступит в продажу в США в марте по цене от $1299,99, а Swift Go 14 — в апреле от $699,99.