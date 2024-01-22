Завершена интеграция «SİMA İmza» в принадлежащее Государственному таможенному комитету приложение «Smart Customs»

Владельцы «SİMA İmza», пользующиеся электронными таможенными услугами на портале e.customs.gov.az, принадлежащем Государственному таможенному комитету (ГТК), теперь могут пользоваться теми же услугами через мобильное приложение «Smart Customs».
Таким образом, в результате совместной работы с Государственной таможенной службой успешно завершена интеграция «SİMA İmza» в принадлежащее комитету приложение «Smart Customs». В приложении «Smart Customs» граждане и частные предприниматели имеют возможность входа в личный кабинет с «SİMA İmza» наряду с другими вариантами доступа. Для этого достаточно иметь приложение SİMA на мобильном устройстве пользователя.
В приложении «Smart Customs» пользователи могут удобно выполнять следующие операции:
- Электронная коммерция – упрощенная подача деклараций.
- Упрощенная декларация для пассажиров
- Расчет таможенных сборов
- Электронная очередь
- Получение быстрой ссылки
- Получение «GÖÖEN» (идентификационного номера таможенного плательщика).
- Проверка того, задекларировано ли мобильное устройство на таможне или нет.
- Открытие страницы электронного счета
- Отправка электронного заявления в ГТК
Следует отметить, что с цифровой подписью нового поколения «SİMA İmza» как граждане, так и организации экономят деньги и время. Возможность интеграции «SİMA İmza» в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве.
Чтобы воспользоваться этими возможностями, гражданам достаточно скачать приложение «SİMA İmza» на свое мобильное устройство и один раз зарегистрироваться. «SİMA İmza», повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.
Более подробную информацию о цифровой подписи «SİMA İmza» можно получить на официальном сайте www.sima.az/ru и обратившись в Колл-Центр «157».