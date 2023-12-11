Samsung выпустил небьющиеся планшеты Galaxy Tab A9 и Tab A9+ Kids Edition

Компания Samsung представила небьющиеся планшеты Galaxy Tab A9 и Tab A9+ Kids Edition. Новинки работают под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1.1. Устройства получили противоударный корпус и дополнительные опции для защиты детей. Благодаря массивным бортикам, планшеты не пострадают от ударов и падений.

Родители могут установить на планшеты детские приложения и развивающие игры. Также они могут использовать опцию родительского контроля и поставить ограничение на время использования устройства. Режим Samsung Kids поможет подобрать образовательный и развлекательный контент, а функция защиты глаз Eye Comfort Shield предотвратит появление на экране вредного синего света.

Модель Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition оснащена 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой 60 Hz. В основе лежит процессор MediaTek Helio G99, объем ОЗУ составляет 4 или 8 Gb, ПЗУ – 64 или 128 Gb. Также планшет получил основную камеру 8 Мп, фронтальную 2 Мп, аккумулятор на 5100 мАч (зарядка 15 Вт), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS и порт USB 2.0 Type-C.

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition оборудован IPS-экраном на 11 дюйма (Full HD+, 90 Hz), процессором Snapdragon 695, ОЗУ 4/8 Gb, ПЗУ – 64/128 Gb, основной камерой 8 Мп, фронтальной 5 Мп, аккумулятором на 7040 мАч (зарядка 15 Вт), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS и USB 2.0 Type-C.

В комплект поставки входят детские наклейки, стилус, зарядное устройство на 20 Вт и годовая расширенная гарантия Samsung Care+. Цена Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition составляет $212, Galaxy Tab A9+ Kids Edition — $321.