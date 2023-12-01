В WhatsApp стали доступны закрытые чаты с секретным кодом

WhatsApp получил новую полезную функцию для повышения конфиденциальности общения. К закрытым чатам в мессенджере добавились секретные коды.

Как отмечают разработчики, «благодаря секретным кодам закрытые чаты получили еще один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему телефону или вы пользуетесь устройством вместе с кем-то еще».

Секретный код — это уникальный пароль, который поддерживает буквы, цифры и даже эмодзи. Его можно установить посредством долгого нажатия на диалог или в настройках мессенджера. После этого чат пропадет из общего списка — для его отображения потребуется ввести соответствующую комбинацию символов в строку поиска.

В течение нескольких месяцев новая функция создания скрытых чатов появится у всех пользователей WhatsApp для iOS и Android.