Служба электронной безопасности Азербайджана подписала Меморандум о взаимопонимании с с компанией Fortinet

В рамках встречи главы Службы электронной безопасности Азербайджана Самира Расулова и регионального менеджера по продажам компании Fortinet Шаига Самедова был подписан Меморандум о взаимопонимании.

В ходе встречи было отмечено, что этот документ откроет путь к расширению возможностей сотрудничества в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и американской компанией. Целью Меморандума является выявление киберугроз на уровне страны, организация обмена информацией о киберинцидентах, а также налаживание сотрудничества для реализации совместной деятельности в этом направлении.