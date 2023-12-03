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4 декабря, 2023
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Служба электронной безопасности Азербайджана подписала Меморандум о взаимопонимании с с компанией Fortinet

Fortinet

В рамках встречи главы Службы электронной безопасности Азербайджана Самира Расулова и регионального менеджера по продажам компании Fortinet Шаига Самедова был подписан Меморандум о взаимопонимании.

В ходе встречи было отмечено, что этот документ откроет путь к расширению возможностей сотрудничества в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и американской компанией. Целью Меморандума является выявление киберугроз на уровне страны, организация обмена информацией о киберинцидентах, а также налаживание сотрудничества для реализации совместной деятельности в этом направлении.

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