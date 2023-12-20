Resident Evil 4 Remake вышел на iPhone, iPad и Mac

Весной этого года экшен-хоррор Resident Evil 4 Remake вышел на ПК и консолях, теперь игра стала доступна на устройствах Apple — iPhone, iPad и Mac.

Официально игра совместима только с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также с iPad и Mac с процессором Apple M1 и новее. Устройства должны быть обновлены до iOS 17.0+, iPadOS 17.0+ и macOS 13.0+. Но учитывая пример Resident Evil 4 Village, можно предположить, что запустить игру можно и на более старых iPhone.

Вступительный эпизод Resident Evil 4 Remake доступен бесплатно. До 17 января действует скидка 50%, основную игру можно купить за $29.99, за Extra DLC Pack нужно доплатить $14.99. Есть поддержка HDR и синхронизации прогресса через iCloud. Настройки графики есть только на Mac, на iPhone и iPad можно только отключать некоторые эффекты.

По умолчанию игра на iPhone воспроизводится с ограничением кадровой частоты 30 FPS. Первые тесты Resident Evil 4 на iPhone 15 Pro показали, что в активных сценах частота падает до 25 FPS, а в некоторых случаях — ниже 30 FPS. Если включить режим энергосбережения, средняя частота падает ниже 25 FPS.

На iPad Pro 12,9″ с Apple M2 и 16 Gb ОЗУ игра воспроизводится со стабильными 30 FPS при любых условиях. На MacBook Pro 13″ с Apple M2 и 8 Gb ОЗУ, с минимальными графическими настройками компьютер выдает 70–90 FPS в спокойных сценах, а в напряженных — частота может падать до 35 FPS.