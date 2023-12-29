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30 декабря, 2023
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TP-Link представил роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 7

TP-Link TL-7TR13090 Turbo

Компания TP-Link представила маршрутизатор TL-7TR13090 Turbo с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и возможностью создания mesh-сети. Заявлена возможность работы в трех диапазонах с общей пропускной способностью 13 000 Мбит/с: 1376 Мбит/с на 2,4 GHz и еще по 5765 Мбит/с по двум независимым друг от друга диапазонам на 5 GHz.

TP-Link TL-7TR13090 Turbo

Роутер построен на базе процессора с четырьмя ядрами Cortex-A73, работающими на частоте 2,2 GHz, который дополняется промышленным Wi-Fi чипом Qualcomm. Для обеспечения стабильного сигнала предусмотрено восемь всенаправленных антенн.

Указывается также технология многопоточной поддержки 4х4 MU-MIMO. Есть возможность объединения нескольких точек доступа в mesh-сеть, а также поддержка технологии MLO для снижения задержки и MRU для уменьшения помех. Для подключения есть LAN-порта по 10 Гбит/с (с поддержкой агрегации до 20 Гбит/с) и четыре на 2,5 Гбит/с (с агрегацией до 5 Гбит/с). Предусмотрен порт USB 3.0 для подключения внешнего накопителя.

Цена роутера TP-Link TL-7TR13090 Turbo в Китае составляет $325.

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