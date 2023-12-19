«Совместно с партнерами мы покажем уверенный рост в будущем»

Мы живем в эпоху новой реальности. И тот, кто умеет быстро подстраиваться под требования времени, оперативно адаптироваться к изменениям — уверенно смотрит в будущее. Такая уверенность чувствуется и в деятельности компании Techpro DC, которая является успешным Value Added IT Distributor и ведет свою деятельность не только в Азербайджане, но и за пределами страны, реализуя множество интересных проектов со своими партнерами. И мы вместе с заместителем генерального директора Techpro DC Гусейном Гасанлы, который поделился с Infocity информацией о текущей ситуации на рынке и о планах по дальнейшему развитию бизнеса, подводим итоги календарного года компании.

— Какие достижения в 2023 году позволяют вашей компании испытывать гордость?

— Уходящий год был очень интересным для нашей компании. События, происходящие на глобальном рынке, не раз отражались на локальном бизнесе. По этой причине мы периодически сталкивались со сложностями, но позитивных моментов в работе все же было намного больше. Благодаря сплоченности команды, поддержке наших поставщиков и уважаемых партнеров, мы смогли многого достичь в этом году.

Как вы знаете, в дистрибьюторском бизнесе основными показателями являются портфель вендоров, территория охвата и партнерский канал. И по всем этим направлениям наша компания очень преуспела. С начала 2023 года перед нами стояла задача по увеличению портфеля вендоров. В результате успешной работы по развитию бизнеса мы получили 12 новых дистрибьюторских контрактов, в число которых вошли такие вендоры, как Microsoft, Adobe, Synopsys, Viavi Solutions, Vertiv, Lenovo ISG (расширение контракта на Грузию и Казахстан), PacketLight Networks, Engenius, SecHard, DNS Sence, DECE Software и File Orbis. Шесть компаний из этого списка являются производителями решений в сфере кибербезопасности. Хочу подчеркнуть, что в ближайшие месяцы мы планируем заметно увеличить количество дистрибьюторских соглашений. Также стоит отметить, что компания Adobe авторизовала Techpro DC глобальным дистрибьютором в 10 странах.

Недавно мы запустили цифровой канал дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD) для своих партнеров, который дополнил традиционные каналы дистрибуции коробочных и OEM-лицензий. Пока партнеры могут в режиме 24/7 приобретать здесь электронные лицензии по всем необходимым для бизнеса, дома и учебы продуктам Microsoft, но вскоре на этом портале появятся и продукты Adobe. Все, что нужно сделать партнеру, — это связаться с нами для создания аккаунта на портале, и наша команда окажет необходимую помощь.

Если говорить о территориальном присутствии Techpro DC, то к началу этого года мы уже работали в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане, а уже в 2023 году мы вышли на рынок Казахстана, Украины, Молдовы. В ближайшее время в Алматы начнет работу четвертый офис нашей компании. Это нелегкий путь, но наша команда горит желанием работать на новых рынках и готова к любым трудностям.

В ноябре этого года мы приняли участие в работе XVI Международной выставки «Туркментел-2023», проходившей в Ашхабаде, в качестве одного из спонсоров мероприятия. Вместе с нашими уважаемыми партнерами мы реализовали ряд успешных проектов не только в Азербайджане, но и в Грузии, Узбекистане и Таджикистане. Я подразумеваю под успешностью этих проектов не столько их ценовую составляющую, сколько технологическую, которую наши партнеры смогли успешно реализовать. В их числе гиперконвергентные решения на базе продуктов VMware, Nutanix, Lenovo и Dell Technologies, сложные классические решения на базе НРЕ, большие SD-WAN проекты с Fortinet, проекты по построению систем информационной безопасности на уровне DNS с помощью DNS Sense и множество других.

Все вышеперечисленное не было бы возможным без участия наших партнеров, совместная работа с которыми позволяет получать удовольствие от реализации сложнейших проектов. Поэтому хочу воспользоваться предоставленной возможностью и поблагодарить всех партнеров, включая присоединившихся к нам в этом году, которые практически стали членами дружной семьи Techpro DC. Очень надеюсь, что совместно мы покажем уверенный рост в будущем, а также реализуем еще массу интересных и инновационных проектов.

— В числе вендоров в вашем портфеле, кроме всемирно известных компаний, есть и бренды, не столь известные на азербайджанском рынке. Можете сказать, какие критерии служат определяющими при подписании с ними дистрибьюторских контрактов?

— При выборе вендора мы смотрим не только на известность компании в мировых масштабах. Роль играет множество факторов, в числе которых то, насколько этот вендор уникален в своих предложениях. Так было, например, с BeamSec, SecHard и DNS Sense. Эти турецкие компании сфокусированы на определенных задачах. Портфолио BeamSec, например, включает очень интересные и мощные инструменты для борьбы с фишингом, которые к тому же полностью адаптированы под азербайджанский рынок. Второй вендор заинтриговал нас, а также рынок, своим решением Security Hardening, которое мы не без удовольствия начали продвигать. Данное решение позволяет в пару кликов получить отчет о корректности настройки любого оборудования пользователя в сети и может автоматически выставить необходимые настройки. В список поддерживаемого оборудования входят сервера, системы хранения данных, фаерволы, коммутаторы и многое другое, даже конечные устройства. В свою очередь, DNS Sense фокусируется на защите DNS-трафика. Производитель движется в конкретном направлении, и он лучший в этой области.

— А что вы можете сказать о странах присутствия Techpro DC, кроме Азербайджана? Есть планы по дальнейшему расширению географии компании?

— Можно сказать, что дистрибьюторский контракт с Adobe на 10 стран открыл нам дополнительные возможности. Но, как я упомянул ранее, сегодня мы сфокусированы на развитии партнерского канала в Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане, где мы уже работаем, но также в ближайшем приоритете Казахстан, Украина и Молдова. Бизнес в этих странах отличается друг от друга, но главное для нас — это построение хороших, доверительных отношений с партнерами. Чем больше сильных партнеров, тем больше успешных проектов.

— По сравнению с вашими конкурентами на локальном рынке у Techpro DC не столь большая команда. Что позволяет справляться с такими объемами работы достаточно молодому коллективу, в котором, к тому же, удается соблюдать гендерный паритет?

— Действительно, наша команда не такая большая. Но мы сегодня в числе лидеров регионального IТ-рынка. И вы правильно отметили, что средний возрастной показатель моих коллег не столь высокий. Мы постоянно находимся в поиске новых кадров, а наши сайт и профиль в LinkedIn всегда открыты к рассмотрению кандидатур соискателей. Бывает очень приятно получать запросы по поводу работы от перспективных молодых ребят. Руководство компании всегда готово поддержать молодых кандидатов, поделиться с ними опытом, дать шанс найти себя в быстроразвивающемся мире информационных технологий.

Пользуясь предоставленной возможностью, я бы хотел пожелать читателям Infocity, в числе которых немало наших партнеров и заказчиков, профессиональных успехов и новых побед в наступающем 2024 году. Совместно мы сможем реализовать все наши мечты о построении технологичного и светлого будущего.