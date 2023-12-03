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4 декабря, 2023
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Исследование: видеоконференции утомляют людей сильнее, чем личные встречи

видеоконференции

Австрийские исследователи доказали, что видеоконференции через Zoom и подобные ему инструменты изматывают людей больше и быстрее, чем личные встречи.

Исследователи провели обследование мозга и сердца 35 студентов в течение 50-минутной лекции. 18 человек посещали ее физически, а 17 — подключились по видеосвязи. К концу лекции у второй группы студентов был зафиксирован повышенный уровень физиологической и субъективной усталости, а также невнимательность по сравнению с первой группой. Исследователи советуют делать перерыв каждые 30 минут между видеозвонками. Они считают, что видеоконференции должны не заменять, а лишь дополнять живую коммуникацию.

Кроме того, исследователи обнаружили, что людей изнуряют не только длительные видеовстречи сами по себе, но и то, что им в принципе не нравится использовать Zoom.

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