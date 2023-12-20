Samsung добавил складные смартфоны в программу самостоятельного ремонта

Компания Samsung Electronics объявила о расширении программы самостоятельного ремонта Samsung Self-Repair. В программу впервые добавлены складные модели смартфонов — Galaxy Z Flip 5 и Fold 5. Также список пополнил ряд новых устройств, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно, включая серии Galaxy S23, Galaxy Tab S9 и Galaxy Book2 Pro.

Впервые программа самостоятельного ремонта была запущена в сотрудничестве с iFixit в США в августе 2022 года. В начале этого года Samsung добавил в список стран, где действует программа, Южную Корею, Бразилию, Мексику и некоторые европейские страны. Теперь компания внедряет программу еще в 30 странах Европы, включая Данию, Грецию, Венгрию и Португалию. В рамках Samsung Self-Repair пользователям предоставляется возможность купить детали устройств от производителей оригинального оборудования (OEM), а также даются пошаговые руководства по замене поврежденных компонентов.

Ожидается, что до конца декабря Samsung добавит в программу еще больше устройств Galaxy, таких как планшеты Galaxy Tab S9, ноутбуки Galaxy Book 2 и флагманские смартфоны серии Galaxy S23.