QNAP выпускает Boxafe 2.0 — утилиту резервного копирования и восстановления данных для облачных сервисов Microsoft 365 и Google Workspace с новыми функциями и политикой лицензирования

Сегодня компания QNAP Systems выпустила Boxafe 2.0 — утилиту резервного копирования и восстановления данных для облачных сервисов Microsoft 365 и Google Workspace, в состав которой вошли новые корпоративные функции и планы лицензирования. Предприятия и поставщики облачных услуг могут использовать Boxafe для защиты данных SaaS от непредвиденных катастроф, которые потенциально могут нанести непоправимый ущерб бизнесу.

Ключевые особенности Boxafe 2.0:

Резервное копирование на NAS или в облако: Резервное копирование данных SaaS не только на локальное устройство NAS QNAP, но и на локальные серверы или в облачное хранилище QuTScloud (скоро будет поддерживаться).

Резервное копирование данных SaaS не только на локальное устройство NAS QNAP, но и на локальные серверы или в облачное хранилище QuTScloud (скоро будет поддерживаться). Резервное копирование поддоменов: Даже если у организации есть несколько доменов/субдоменов, Boxafe позволяет пользователям выполнять резервное копирование данных по всем поддоменам вместе с основным доменом через один пользовательский интерфейс.

Роли и разрешения: IТ-персонал может эффективно управлять тысячами учетных записей SaaS сотрудников, одновременно защищая личные данные, гибко назначая разрешения для заданий резервного копирования и восстановления, такие как глобальный администратор, администратор домена, аудитор и настраиваемые роли пользователей.

IТ-персонал может эффективно управлять тысячами учетных записей SaaS сотрудников, одновременно защищая личные данные, гибко назначая разрешения для заданий резервного копирования и восстановления, такие как глобальный администратор, администратор домена, аудитор и настраиваемые роли пользователей. Улучшенное управление резервным копированием: В то время как предыдущие версии Boxafe хранили данные резервных копий по скрытому пути на томах NAS, где установлен Boxafe, версия 2.0 поддерживает резервное копирование по определяемым пользователем путям хранения. Данная версия включает резервное копирование в локальные пространства или удаленное хранилище через iSCSI. Чтобы обеспечить безопасность данных, резервные копии данных будут сохранены, даже если пользователи удалят Boxafe.

Доступ к журналам: Ведите подробные журналы каждого действия, выполняемого с помощью Boxafe, чтобы защитить данные компании от неправильного обращения.

Вторичное резервное копирование для двойной защиты: Boxafe 2.0 упрощает защиту данных, поддерживая простое вторичное резервное копирование с помощью Hybrid Backup Sync и функцию повторной привязки к существующим данным резервного копирования. В зависимости от требований пользователи могут восстанавливать данные как полностью, так и выборочно. Пользователи могут восстановить данные, перезаписав исходные данные или создав новые данные в новой папке.

Лицензионные планы от Boxafe 2.0

QNAP предлагает различные планы лицензирования в соответствии с требованиями пользователей. Для большей экономии предприятиям доступны годовые лицензии. Вы можете посетить Software Store, чтобы ознакомиться с доступными планами лицензирования, или связаться с отделом продаж, чтобы узнать цену. Пользователям следует учитывать влияние новых планов лицензирования перед обновлением до версии 2.0, поскольку это обновление невозможно отменить.