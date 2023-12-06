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6 декабря, 2023
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Microsoft сделает обновления безопасности для Windows 10 платными

Microsoft Windows 10

Официальная поддержка операционной системы Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. После указанной даты компания Microsoft продолжит выпуск патчей безопасности, в рамках программы расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU) на платной основе. Ранее Microsoft предлагал платить за обновления в рамках ESU только организациям, которым необходимо использовать старые версии ОС, но теперь такая возможность будет и у частных лиц.

«Хотя мы настоятельно рекомендуем перейти на Windows 11, мы также понимаем, что существуют обстоятельства, которые могут помешать вам заменить устройства с Windows 10 до окончания срока поддержки. Поэтому Microsoft будет предлагать расширенные обновления безопасности. Программа ESU для Windows 10 будет включать критические и/или важные обновления безопасности. В рамках программы ESU не распространяются новые функции, обновления, не связанные с безопасностью, а также не выполняются запросы на изменение дизайна. Техническая поддержка за пределами программы ESU также недоступна», — говорится в сообщении Microsoft.

Ожидается, что пользователи будут получать платные обновления безопасности в рамках программы ESU в течение трех лет после завершения поддержки Windows 10. Более подробная информация, включая цены, будет предоставлена позже.

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