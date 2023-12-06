Microsoft сделает обновления безопасности для Windows 10 платными

Официальная поддержка операционной системы Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. После указанной даты компания Microsoft продолжит выпуск патчей безопасности, в рамках программы расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU) на платной основе. Ранее Microsoft предлагал платить за обновления в рамках ESU только организациям, которым необходимо использовать старые версии ОС, но теперь такая возможность будет и у частных лиц.

«Хотя мы настоятельно рекомендуем перейти на Windows 11, мы также понимаем, что существуют обстоятельства, которые могут помешать вам заменить устройства с Windows 10 до окончания срока поддержки. Поэтому Microsoft будет предлагать расширенные обновления безопасности. Программа ESU для Windows 10 будет включать критические и/или важные обновления безопасности. В рамках программы ESU не распространяются новые функции, обновления, не связанные с безопасностью, а также не выполняются запросы на изменение дизайна. Техническая поддержка за пределами программы ESU также недоступна», — говорится в сообщении Microsoft.

Ожидается, что пользователи будут получать платные обновления безопасности в рамках программы ESU в течение трех лет после завершения поддержки Windows 10. Более подробная информация, включая цены, будет предоставлена позже.