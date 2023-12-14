Nar расширяет охват сети в Карабахе

Nar продолжает расширять диапазон сетевых услуг во всех городах Карабахского экономического района. Эта инициатива демонстрирует стремление Nar предоставлять бесперебойные и доступные услуги мобильной связи абонентам, проживающим в регионах страны.

Всего Nar успешно построил и ввел в эксплуатацию более 100 базовых станций в Карабахском экономическом районе. Благодаря этому абонентам в Шуше, Ханкенди, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Кельбаджаре, Лачине, Ходжавенде, Физули, Тертере и Агдаме будет предоставлена надежная мобильная сеть. К слову, Nar стал первым мобильным оператором, открывшим магазин продаж и обслуживания в городе Лачин.

Nar достиг значительных успехов в 2023 году в рамках расширения своей сетевой инфраструктуры. Мобильной оператор продолжает предоставлять доступные и качественные услуги мобильной связи растущей абонентской базе с охватом 98,5% территории и 99,71% населения по всей стране.

В 2024 году в рамках плана по дальнейшему укреплению сетевой инфраструктуры Nar намерен продолжить строительство базовых станций по всей стране, включая различные населенные пункты и села Карабахского экономического района, чтобы обеспечить комплексный и надежный пользовательский опыт для своих абонентов.