Intel представил серверные процессоры Xeon Scalable 5-го поколения

Кроме новой серии мобильных процессоров Core Ultra 100 (Meteor Lake), компания Intel представила пятое поколение серверных CPU Xeon Scalable (Emerald Rapids). Новые процессоры пришли на смену Sapphire Rapids, которые вышли менее года назад. В частности, количество ядер выросло незначительно — с 56 до 64, а архитектура Golden Cove сменилась на Raptor Cove, которая ей очень близка. Техпроцесс остался тот же — 10-нм Intel 7.

Новые CPU благодаря обновленной архитектуре получили больше кеш-памяти (от 22,5 до 320 Mb) и поддержку восьмиканальной оперативной памяти с эффективной частотой до 5600 MHz. Заявленный показатель энергопотребления чипов составляет от 125 до 350 Вт в зависимости от модели.

Intel заявляет, что по сравнению с процессорами Xeon предыдущего поколения новые чипы Xeon Scalable 5-го поколения обеспечивают до 21% более высокую производительность в целом, предлагают до 36% лучшую энергоэффективность и до 77% снижают общие затраты на владение серверов на их основе в расчете на 5 лет. Кроме того, новые процессоры до 42% ускоряют работу в задачах, связанных с работой искусственного интеллекта при использовании языковых моделей с менее чем 20 млрд. параметров.

Цена Intel Xeon Scalable 5-го поколения варьируется от $415 за самую младшую восьмиядерную модель 3508U до $11 600 за самую старшую 64-ядерную модель Xeon 8592+.