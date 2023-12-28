Самые популярные AI-приложения

Искусственный интеллект проникает практически на все рынки, включая высококонкурентный рынок мобильных приложений. Как крупные компании, так и небольшие стартапы используют искусственный интеллект для создания персонализированного пользовательского опыта. Будь то образование, розничная торговля, путешествия, финансовые технологии, средства массовой информации или развлечения, для всех них уже существуют приложения, использующие в своей работе искусственный интеллект. И такие приложения уже стали важной частью нашей повседневной жизни. И сегодня мы познакомимся с 10 лучшими примерами.

1. Murf

https://murf.ai

Возглавляет наш список приложение Murf, которое является одним из самых популярных и впечатляющих генераторов голоса на базе искусственного интеллекта и которое часто используется для создания голосовых помощников. Murf позволяет преобразовывать текст в речь и используется широким кругом профессионалов. Приложение предлагает множество вариантов настройки, которые помогут вам создать естественно звучащие голоса. Murf предоставляет пользователям комплексную студию озвучивания с искусственным интеллектом, которая включает в себя встроенный видеоредактор, позволяющий сразу же создать видео с озвучиванием. Доступно более 100 голосов, сгенерированных искусственным интеллектом на 15 языках. Кроме того, вы можете настроить их более точно с помощью таких пресетов, как «Динамик», «Акценты / Стили Голоса» и «Тон или цель». Еще одна важная функция, предлагаемая Murf, — это функция смены голоса, которая позволяет вам записывать речь, не используя собственный голос в качестве закадрового. Голос за кадром здесь также можно настроить по высоте, скорости и громкости, добавить паузы и акценты, изменить произношение.

2. HitPaw

https://www.hitpaw.com

HitPaw Video Enhancer AI — идеальное решение для тех, кто хочет улучшить свой видеоконтент. Приложение использует технологию искусственного интеллекта для значительного улучшения качества видео за счет использования трех отдельных моделей, включая модель шумоподавления, модель анимации и модель лица. С помощью первой модели вы можете осветлить кадры, снятые при слабом освещении, или улучшить их качество, чтобы они выглядели более четкими и яркими. Анимационная модель делает классические аниме-клипы более четкими и добавляет цвета, чтобы они выглядели естественно на экранах высокого качества вплоть до 8К. Наконец, последняя модель настраивает портреты в каждом кадре видео, регулируя яркость, насыщенность цвета и контрастность.

3. Jasper

https://www.jasper.ai

Многие считают Jasper лучшим помощником по письму с искусственным интеллектом, лидирующим на рынке благодаря своим впечатляющим функциям и качеству. Сначала вы предоставляете приложению исходные слова, которые Jasper анализирует, прежде чем создать фразы, абзацы или документы на основе темы и тона голоса. Приложение способно практически мгновенно создать статью объемом в 1500 слов. Платформа имеет более 50 шаблонов для генерации контента на базе искусственного интеллекта, включая такие как сообщения в блогах, электронные письма, маркетинговые документы, тексты рекламы в Facebook или Google, мета-заголовки и описания, пресс-релизы и многое другое. Также приложение поддерживает более 25 языков и имеет интуитивно понятный интерфейс.

4. Synthesia

https://synthesys.io

Еще одним отличным генератором видео на базе искусственного интеллекта является приложение Synthesia, которое позволяет быстро создавать видео с аватарами. Платформа включает в себя более 60 языков и различные шаблоны, средство записи экрана, медиатеку и многое другое. Synthesia используется крупнейшими мировыми компаниями, в числе которых Google, Nike, Reuters и BBC. При использовании Synthesia у вас не будет необходимости в сложном видеооборудовании или съемочных площадках. Вы можете выбрать из более чем 70 разнообразных аватаров с искусственным интеллектом и даже получить эксклюзивный аватар для своего бренда. Помимо предустановленных аватаров, вы также можете создавать свои собственные. Платформа также позволяет легко получать последовательные и профессиональные озвучки, включающие субтитры, которые можно легко редактировать. Если у вас уже есть аватар и закадровый голос, вы сможете создать качественный видеоролик за считанные минуты с помощью более 50 заранее разработанных шаблонов или, загрузив свои собственные элементы фирменного стиля, получить индивидуальные шаблоны.

5. Trint

https://trint.com

Trint быстро преобразует ваши аудио- и видеофайлы в текст, делая их такими же редактируемыми, доступными для поиска и совместной работы, как любой документ. Одной из лучших функций этого сервиса является то, насколько быстро он работает, осуществляя транскрибацию любых аудио- или видеофайлов в реальном времени. Вы можете извлечь ключевые цитаты из расшифровок, чтобы составить собственное повествование, после чего, нажав на кнопку «Воспроизвести», услышите, как ваш рассказ оживает. Простые в использовании инструменты, такие как теги, выделения и комментарии, упрощают совместную работу с приложением. Создавайте свою историю вместе и делитесь ею с коллегами, чтобы упростить и ускорить редактирование. Trint может расшифровывать контент более чем на 30 языках и переводить его более чем на 50 языков, поэтому вы можете адаптировать контент для глобальной аудитории за считанные минуты. Вы также можете использовать мощную функцию поиска Trint, чтобы находить важные моменты в архивах записей.

6. Otter.ai

https://otter.ai

Otter — один из лучших сервисов транскрибации на базе искусственного интеллекта. С помощью этого инструмента, доступного на настольных компьютерах, устройствах на базе Android и iOS, вы сможете расшифровывать голосовые записи. Разработчик предлагает несколько различных планов подписки, каждый из которых имеет свой уникальный набор функций. Одна из этих функций позволяет пользователям записывать и автоматически расшифровывать разговоры на своем телефоне или компьютере, а другая дает возможность распознавать и различать разных говорящих. С помощью Otter вы можете редактировать полученные записи. Изображения и различное другое содержимое также можно внедрить прямо в текст в процессе транскрибации. Кроме того, вы можете импортировать аудио- и видеофайлы, которые необходимо транскрибировать. Интерфейс платформы интуитивно понятен и хорошо продуман. Также сервис предоставляет полезный учебник, чтобы помочь пользователям быстрее разобраться с доступными возможностями.

7. Speechify

https://speechify.com

Приложение Speechify может превратить текст любого формата в естественно звучащую речь. Платформа может понимать файлы в формате PDF, электронные письма, документы или статьи и превращать их в речь. Инструмент также позволяет вам регулировать скорость чтения и предлагает более 30 естественно звучащих голосов на выбор. Программное обеспечение является интеллектуальным и может идентифицировать более 15 различных языков при обработке текста, а также может легко преобразовывать отсканированный печатный текст в четко слышимую речь. Speechify также предлагает расширения для Chrome и Safari.

8. Flick

https://www.flick.social

Flick — это инструмент, который позволяет создавать контент для социальных сетей быстрее и масштабнее. Также с его помощью пользователи могут создавать личные и фирменные подписи тектсы, как если бы к вашим услугам был личный копирайтер, в 10 раз быстрее, чем раньше. AI Social Media Assistant от Flick — это маркетинговый инструмент, который поможет вам ускорить процесс мозгового штурма, написания и планирования текстов для социальных сетей. Вместо того чтобы часами придумывать идеи для контента, ассистент предоставит вам оригинальные и привлекательные идеи для контента на основе тем, которые вы ему зададите. Flick также предлагает такую функцию, как «Планировщик контента» — специальное пространство для ваших идей, независимо от того полностью они реализованы или пока только получили рабочее название. Это поможет вам лучше организовать свои мысли и создать более связный контент. Также приложение предлагает продвинутые функции аналитики, с помощью которой вы получите ясность и уверенность, необходимые для принятия правильных решений.

9. Elsa Speak

https://elsaspeak.com

Когда дело доходит до образовательных приложений на базе искусственного интеллекта, нет ничего лучше, чем ELSA Speak. Это речевой тренер с поддержкой искусственного интеллекта, который помогает людям совершенствовать свои разговорные навыки английского языка. Опираясь на речевые данные и технологию распознавания голоса, приложение прислушивается к акценту пользователя и использует систему цветовой кодировки (красный, желтый и зеленый), чтобы определить, насколько произносимые вами слова близки к правилам произношения американского английского. После анализа фрагмента речи приложение предоставляет звуковые подсказки, чтобы пользователь мог добиться лучшей артикуляции.

10. Hopper

https://hopper.com

После пандемии COVID-19 количество путешествий по миру, наконец, снова набирает обороты. Поэтому неудивительно, что приложение Hopper стало пользоваться повышенным вниманием пользователей. Hopper использует возможности прогнозирования, чтобы помочь пользователям получить точную информацию о расходах, связанных с перелетами, гостиничными номерами и арендой автомобилей в стране прибытия. Приложение предоставляет эту информацию на год вперед, поэтому у вас есть много времени, чтобы тщательно продумать план поездки. Вы лишь вводите требуемый пункт назначения, после чего Hopper предоставит вам соответствующую информацию о тарифах на перелеты, вероятности повышения или снижения цен и лучших датах для поездки. Сервис также использует историю вашего поиска и настроек смартфона для предоставления интеллектуальных уведомлений об изменении цен.