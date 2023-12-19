Искусственный интеллект в кибербезопасности не проблема, а решение

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) в последнее время часто рассматриваются как одни из худших вещей, появившихся в нашей жизни. Я считаю, что при правильном использовании искусственный интеллект может внести значительный вклад и принести пользу в будущем. По этой причине я планирую обсудить его положительные стороны и поделиться своим мнением с вами.

Как отмечает Юваль Ной Харари (военный историк, футуролог, писатель и автор международного бестселлера «Sapiens: краткая история человечества»), 10000 лет назад пшеница одомашнила человека. Теперь мы наслаждаемся пшеницей, которая позволила нам достичь показателя в 8 миллиардов человек на Земле. Однако людям пришлось заплатить свою цену за то, чтобы это произошло. Будем ли мы в будущем рассматривать искусственный интеллект как революцию, которая делает нашу жизнь проще, но вызывает зависимость?

Я попытаюсь объяснить, как бороться с рисками, которые искусственный интеллект вносит в нашу жизнь, тремя способами. Если бы нам нужно было дать им названия, то первым было бы «Принятие технологий», вторым — «Противодействие им», а третьим — «Разработка плана жизни без них».

Принятие технологий

Мы должны сделать все возможное для защиты существующих технологий. Хорошим примером этого является использование решения DLP (предотвращение утечек данных), которое мы предоставляем нашим клиентам уже много лет в рамках KVKK и GDPR, помогая предотвратить утечку конфиденциальной информации пользователей из организации.

В дополнение к решению DLP, а также к использованию Google Translate и прочих сторонних инструментов, также можно использовать такие механизмы, как ChatGPT, для предотвращения утечек. В области кибербезопасности становится все сложно защищать технологии искусственного интеллекта от угроз, поскольку мы боремся с коварным врагом, использующим незаконные методы.

Настоятельно рекомендую ознакомиться с отчетами об угрозах от NIST (Национального института стандартов и технологий США), Microsoft, MITRE и Trellix, а также прочитать последние публикации OWASP (Open Web Application Security Project) для ознакомления с конкретными примерами.

Хочу предостеречь вас очень серьезно. На данный момент мы уже пережили две «зимы искусственного интеллекта». Если нас ожидает третья «зима искусственного интеллекта», то все инвестиции, вложенные в защиту технологий, которые вы приобрели и не использовали, станут бесполезными.

Противостоять технологии

Люди, которых я сегодня больше всего боюсь и к которым испытываю антипатию, — те, кто схож с луддитами (теми, кто выступает против автоматизации) и выступает против любых инноваций. В наши дни мы осознаем множество новых правил, направленных на устранение преимуществ, предоставляемых технологиями. По этой причине в Законе о Правах Искусственного Интеллекта говорится: «Автоматизированные системы не должны разрабатываться с намерением или разумно предсказуемой возможностью поставить под угрозу вашу безопасность или безопасность вашего общества». Эта оппозиция запретит использование ИИ не только в военных целях, но и автономное вождение, а также даже автоматические лифты, которые, как известно, могут привести к гибели людей. Однако чрезмерное регулирование и строгое соблюдение правил в области кибербезопасности не решит проблему со злоумышленниками, использующими технологию искусственного интеллекта в злонамеренных целях.

Жизнь без них

Создайте запасной план, чтобы выжить без технологий, как это делают амиши, — очень строгая и консервативная христианская секта. Если кто-то боится, что мы можем потерять доступ к электричеству (в случае ядерной войны или электро-магнитного импульса), то этот путь может стать оптимальным. Тогда многообещающей идеей будет использование процедур резервного копирования вручную. Согласны вы или нет с отказом амишей от технологий, в некотором смысле это подобно страховому полису от некоторых катастроф. Внесу ясность: амиши не защищены от ядерного оружия, но они менее восприимчивы к разрушительному воздействию электро-магнитного импульса (ЭМИ), который может уничтожить все электронные устройства.

Еще одной информацией, которую я был очень удивлен услышать, было то, что последний чат-бот с искусственным интеллектом от Google — Bard — не используется ни одним европейцем. Это даже превратилось в объект насмешек. Из-за некоторых регуляций Европейского Союза (ЕС), кажется, что больше пингвинов, чем европейцев, смогли воспользоваться Google Bard. Эти правила могут привести к созданию среды, схожей с той, в которой живут амиши. Даже если вы попытаетесь использовать «устаревшую» технологию, вы все равно будете уязвимы перед атаками искусственного интеллекта, такими как фишинговые атаки, созданные ChatGPT. Поэтому распространенным способом избежать слежки со стороны технологий является полный отказ от их использования. Приведу пример из нашей отрасли. Некоторые производители систем кибербезопасности утверждают, что они гарантируют 100% безопасность и обязуются выплатить деньги в случае взлома. Когда спрашиваешь, как это возможно, ответ звучит следующим образом: «Вы можете получить возврат средств только в том случае, если используете телефон марки iPhone в качестве кнопочного».

Все вышеупомянутые трудности представляют собой важные факторы, оказывающие влияние на нашу жизнь и различные институты. Мы, как компания Trellix, возможно, не в состоянии полностью решить их в настоящий момент. Однако, будучи ведущей компанией в области кибербезопасности, мы можем предложить множество решений.

Если подытожить все вышесказанное, то я считаю, что искусственный интеллект не представляет особой проблемы. Я искренне верю в то, что существует решение для проблем в области кибербезопасности. Компания Trellix уже несколько десятилетий использует передовые инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения. Поэтому я уверен, что мы сможем справиться с вышеупомянутыми проблемами с помощью искусственного интеллекта и человеческого труда, что приведет к разработке передовых решений.

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