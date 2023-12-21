Honor 90 GT: субфлагман с современным дизайном и мощной начинкой от $365

В Китае состоялась презентация субфлагманского смартфона Honor 90 GT — модель ориентирована на геймеров. Покупатель получит аппарат с современным дизайном, мощной начинкой и адекватной ценой.

Honor 90 GT оснащен плоским OLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2664 х 1200 пикселей (435 ppi) и кадровой частотой 120 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Hz, поэтому экран можно назвать немерцающим. Пиковая яркость достигает 2600 нит. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3.

В основе смартфона лежит топовый процессор – 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 2, за графику отвечает ускоритель Adreno 740. Устройство охлаждается мощной системой площадью 5268 мм². Honor также установила в смартфон фирменный чип C1, который призван улучшить качество связи.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.95, OIS+EIS) и 12 Мп (сверхширокоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 112 гр., автофокус, макро 2,5 см). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.1).

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт (на полную зарядку уходит 1 час). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики, ИК-пульт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 161 x 74,2 x 7,9 мм, вес – 185 гр. Смартфон работает под управлением Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2.

Цены на Honor 90 GT: 12/256 Gb – $365, 16/256 Gb – $405, 16/512 Gb – $450, 24 Gb/1 Tb — $520. Аппарат будет предложен в трех цветах корпуса, включая «гоночную» модель в синем цвете с белыми полосками на тыльной крышке. Продажи стартуют 26 декабря.