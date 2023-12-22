В Баку стартовали отборочные раунды чемпионата по киберспортивной дисциплине FC 24. FC 24 Baku Birinciliyi является продолжением серии турниров организованной FMG и Cyber Athletics Azerbaijan. Основная цель серии — привить подрастающему поколению интерес к виртуальному спорту и продемонстрировать родителям перспективы киберспорта.

Отборочные туры будут проходить в ближайшие выходные до 24 декабря, а в финале сильнейшие игроки сразятся за главный приз в 2000 манатов. Регистрация проходит посредством сайта iticket.az и все еще продолжается.