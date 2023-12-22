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22 декабря, 2023
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В Баку стартовали отборочные раунды чемпионата по киберспортивной дисциплине FC 24

FC 24

В Баку стартовали отборочные раунды чемпионата по киберспортивной дисциплине FC 24. FC 24 Baku Birinciliyi является продолжением серии турниров организованной FMG и Cyber Athletics Azerbaijan. Основная цель серии — привить подрастающему поколению интерес к виртуальному спорту и продемонстрировать родителям перспективы киберспорта.

Отборочные туры будут проходить в ближайшие выходные до 24 декабря, а в финале сильнейшие игроки сразятся за главный приз в 2000 манатов. Регистрация проходит посредством сайта iticket.az и все еще продолжается.

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