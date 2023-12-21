Epic Games Store в течение суток бесплатно отдает приключение Melvor Idle

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. В течение суток, до 22 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно забрать приключение Melvor Idle.

Из описания игры: Melvor Idle — это приключенческая игра в стиле RuneScape, в которой было отброшено все лишнее, но сохранена суть! Это богатая на возможности пассивная игра, сочетающая классические элементы с новым игровым процессом. Прокачайте более 20 навыков и познайте истинный дзен.

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В Steam у Melvor Idle больше 10 тыс. отзывов. Игру рекомендуют 94% геймеров.

Какая игра станет бесплатной завтра вечером, пока неизвестно. Напомним, раздача игр в Epic Games Store продлится до 10 января.