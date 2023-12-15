Покупаем ребенку первый гаджет: чек-лист для родителей от «Лаборатории Касперского»

Первый собственный гаджет ребенка — важная покупка для любого родителя. Ведь если раньше дети могли пользоваться вашим смартфоном или планшетом, то теперь, по мере взросления и всё большей социализации, юным пользователям всё чаще нужно собственное устройство для выхода в цифровой мир. Обычно в этой ситуации мы говорим о старших дошкольниках и младших школьниках. Как обеспечить безопасность и регулировать время использования, чтобы устройство стало полезным инструментом в жизни чада? «Лаборатория Касперского» предлагает чек-лист, созданный совместно с психологами, с помощью которого вы подготовите ребенка к знакомству с его первым гаджетом.

Что сделать перед тем, как подарить ребенку гаджет?

Создайте детскую учетную запись. Отключите покупку приложений и подписок в них. Установите необходимые приложения для общения и учебы. Настройте параметры конфиденциальности. Используйте приложение для родительского контроля (например, Kaspersky Safe Kids). Настройте возрастные ограничения. Включите блокировку входящих вызовов с неизвестных номеров.

Как организовать жизнь ребенка с новым гаджетом?

Установите правила использования гаджетов, которым будет следовать вся семья. Определите, в каких местах и в какое время гаджетами пользоваться нельзя. Поощряйте занятия, не требующие использования гаджетов. Следите, чтобы ребенок как можно меньше использовал смартфон во время:

еды;

подготовки ко сну;

семейных встреч и прогулок;

выполнения домашних и других учебных заданий;

общественных мероприятий;

активного отдыха;

утренних процедур.

Каким правилам онлайн-безопасности нужно обучить ребенка?

Установите четкие правила, определяющие, что можно и что нельзя ребенку делать в Интернете. Обучите его основам конфиденциальности и расскажите о рисках, связанных с неосторожной публикацией личных данных. Подчеркните, что в Интернете нельзя делиться личной информацией и учетными данными. Посоветуйте ребенку не использовать настоящее имя при создании имени пользователя.

Какие признаки свидетельствуют о том, что гаджеты оказывают на ребенка негативное влияние?

Снижение успеваемости. Снижение физической и социальной активности. Усталость глаз, плохой сон, плохая осанка. Повышенная раздражительность, отстраненность. Пренебрежение обязанностями и любимыми занятиями. Тревожность, депрессия, заниженная самооценка. Снижение концентрации внимания, проблемы с памятью.

Для удобства вы можете распечатать этот чек-лист и свериться, все ли пункты удалось выполнить.