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15 декабря, 2023
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Покупаем ребенку первый гаджет: чек-лист для родителей от «Лаборатории Касперского»

Первый собственный гаджет ребенка — важная покупка для любого родителя. Ведь если раньше дети могли пользоваться вашим смартфоном или планшетом, то теперь, по мере взросления и всё большей социализации, юным пользователям всё чаще нужно собственное устройство для выхода в цифровой мир. Обычно в этой ситуации мы говорим о старших дошкольниках и младших школьниках. Как обеспечить безопасность и регулировать время использования, чтобы устройство стало полезным инструментом в жизни чада? «Лаборатория Касперского» предлагает чек-лист, созданный совместно с психологами, с помощью которого вы подготовите ребенка к знакомству с его первым гаджетом.

Что сделать перед тем, как подарить ребенку гаджет?

  1. Создайте детскую учетную запись.
  2. Отключите покупку приложений и подписок в них.
  3. Установите необходимые приложения для общения и учебы.
  4. Настройте параметры конфиденциальности.
  5. Используйте приложение для родительского контроля (например, Kaspersky Safe Kids).
  6. Настройте возрастные ограничения.
  7. Включите блокировку входящих вызовов с неизвестных номеров.

Как организовать жизнь ребенка с новым гаджетом?

  1. Установите правила использования гаджетов, которым будет следовать вся семья.
  2. Определите, в каких местах и в какое время гаджетами пользоваться нельзя.
  3. Поощряйте занятия, не требующие использования гаджетов.
  4. Следите, чтобы ребенок как можно меньше использовал смартфон во время:
    • еды;
    • подготовки ко сну;
    • семейных встреч и прогулок;
    • выполнения домашних и других учебных заданий;
    • общественных мероприятий;
    • активного отдыха;
    • утренних процедур.

Каким правилам онлайн-безопасности нужно обучить ребенка?

  1. Установите четкие правила, определяющие, что можно и что нельзя ребенку делать в Интернете.
  2. Обучите его основам конфиденциальности и расскажите о рисках, связанных с неосторожной публикацией личных данных.
  3. Подчеркните, что в Интернете нельзя делиться личной информацией и учетными данными.
  4. Посоветуйте ребенку не использовать настоящее имя при создании имени пользователя.

Какие признаки свидетельствуют о том, что гаджеты оказывают на ребенка негативное влияние?

  1. Снижение успеваемости.
  2. Снижение физической и социальной активности.
  3. Усталость глаз, плохой сон, плохая осанка.
  4. Повышенная раздражительность, отстраненность.
  5. Пренебрежение обязанностями и любимыми занятиями.
  6. Тревожность, депрессия, заниженная самооценка.
  7. Снижение концентрации внимания, проблемы с памятью.

Для удобства вы можете распечатать этот чек-лист и свериться, все ли пункты удалось выполнить.

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