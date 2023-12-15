Покупаем ребенку первый гаджет: чек-лист для родителей от «Лаборатории Касперского»

Первый собственный гаджет ребенка — важная покупка для любого родителя. Ведь если раньше дети могли пользоваться вашим смартфоном или планшетом, то теперь, по мере взросления и всё большей социализации, юным пользователям всё чаще нужно собственное устройство для выхода в цифровой мир. Обычно в этой ситуации мы говорим о старших дошкольниках и младших школьниках. Как обеспечить безопасность и регулировать время использования, чтобы устройство стало полезным инструментом в жизни чада? «Лаборатория Касперского» предлагает чек-лист, созданный совместно с психологами, с помощью которого вы подготовите ребенка к знакомству с его первым гаджетом.
Что сделать перед тем, как подарить ребенку гаджет?
- Создайте детскую учетную запись.
- Отключите покупку приложений и подписок в них.
- Установите необходимые приложения для общения и учебы.
- Настройте параметры конфиденциальности.
- Используйте приложение для родительского контроля (например, Kaspersky Safe Kids).
- Настройте возрастные ограничения.
- Включите блокировку входящих вызовов с неизвестных номеров.
Как организовать жизнь ребенка с новым гаджетом?
- Установите правила использования гаджетов, которым будет следовать вся семья.
- Определите, в каких местах и в какое время гаджетами пользоваться нельзя.
- Поощряйте занятия, не требующие использования гаджетов.
- Следите, чтобы ребенок как можно меньше использовал смартфон во время:
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- еды;
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- подготовки ко сну;
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- семейных встреч и прогулок;
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- выполнения домашних и других учебных заданий;
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- общественных мероприятий;
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- активного отдыха;
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- утренних процедур.
Каким правилам онлайн-безопасности нужно обучить ребенка?
- Установите четкие правила, определяющие, что можно и что нельзя ребенку делать в Интернете.
- Обучите его основам конфиденциальности и расскажите о рисках, связанных с неосторожной публикацией личных данных.
- Подчеркните, что в Интернете нельзя делиться личной информацией и учетными данными.
- Посоветуйте ребенку не использовать настоящее имя при создании имени пользователя.
Какие признаки свидетельствуют о том, что гаджеты оказывают на ребенка негативное влияние?
- Снижение успеваемости.
- Снижение физической и социальной активности.
- Усталость глаз, плохой сон, плохая осанка.
- Повышенная раздражительность, отстраненность.
- Пренебрежение обязанностями и любимыми занятиями.
- Тревожность, депрессия, заниженная самооценка.
- Снижение концентрации внимания, проблемы с памятью.
Для удобства вы можете распечатать этот чек-лист и свериться, все ли пункты удалось выполнить.