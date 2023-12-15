Lenovo запускает новые гибридные облачные платформы и сервисы для развития искусственного интеллекта

Компания Lenovo объявляет о расширении своей гибридной облачной платформы для ИИ и представляет новые гиперконвергентные решения ThinkAgile и серверы ThinkSystem, которые обеспечивают более эффективное внедрение и применение гибридных облаков, и возможностей ИИ на базе следующего поколения масштабируемых процессоров Intel Xeon. Новая платформа обеспечивает повышенную производительность благодаря новейшим ускорителям, что является важным шагом в реализации гибридного подхода к ИИ в рамках концепции Lenovo “AI for All” (ИИ для всех).

Гибридные облачные решения Lenovo ThinkAgile предоставляют повышенную производительность ИИ и гибкость облачных вычислений благодаря увеличившимся вычислительным мощностям и быстрой памяти. Lenovo Professional Services для ИИ и предложение TruScale помогают заказчикам упростить ИТ-инфраструктуру и ускорить работу ИИ благодаря новому интегрированному облачному решению для периферийных вычислений. Такие решения помогают предприятиям сокращать издержки и повышать свою эффективность.

«Гибридные облачные решения Lenovo для рабочих нагрузок ИИ стимулируют развитие инноваций и сокращают путь к внедрению искусственного интеллекта за счет того, что предоставляют вычислительные мощности (ранее доступные только в ЦОД) на периферии. Другими словами, там, где эти бизнес-данные генерируются, — говорит Камран Амини, вице-президент и генеральный менеджер подразделения серверов, систем хранения данных и программного обеспечения Lenovo Infrastructure Solutions Group. — Благодаря повышенной производительности на 21% новые гибридные облачные решения Lenovo могут помочь сократить занимаемое ИТ-инфраструктурой пространство, улучшить ROI и другие бизнес-показатели. Новый портфель решений разработан для поддержки функционирования ИИ, виртуализации и работы с мультиоблачными средами, а также для повышения энергоэффективности и гибкости всей платформы».

Обновленное поколение гибридных облачных решений Lenovo ThinkAgile и серверов ThinkSystem с процессорами Intel Xeon Scalable 5-го поколения оснащено встроенными ускорителями искусственного интеллекта на базе технологии Intel AMX, повышая эффективность искусственного интеллекта для инференса и обучения для моделей с числом параметров до 20 миллиардов. Кроме того, обновленный портфель предлагает уникальную открытую архитектуру с расширенными возможностями управления, превосходной надежностью и комплексной безопасностью, позволяя компаниям любого размера применять гибридные мультиоблачные среды.

ИИ для гибридного облака

Чтобы успевать за ростом бизнеса, ИТ-отделам необходимы комплексные решения для центров обработки данных, а также готовые к быстрому внедрению и разнообразным рабочим нагрузкам облачные сервисы, совместимые с существующей инфраструктурой. Оптимизированные для искусственного интеллекта, Lenovo ThinkAgile HX, MX и VX — это готовые гибридные облачные решения с новыми процессорами Intel Xeon Scalable 5-го поколения и открытой экосистемой решений от партнеров: Nutanix, Microsoft и VMware. Интегрированные гибридные облачные решения ThinkAgile предлагают лучшее в отрасли облачное программное обеспечение, ускоренное резервное копирование и восстановление, а также сокращение времени развертывания на 75%.

Lenovo продолжает расширять свой портфель ThinkAgile решений, на базе технологии VMware Cloud Foundation (VCF), которая позволяет предприятиям поддерживать виртуализированные и контейнерные рабочие нагрузки в гибридном облаке. Новая интегрированная система для периферийных вычислений ThinkAgile MX450 со встроенным расширением Azure Arc представляет собой компактное решение для работы с поддерживающее облачные сервисы Azure и ИИ инференс. ThinkAgile HX с ПО Nutanix позволяет создавать легко повторяемое, масштабируемое решение для удаленной обработки вычислительных задач ИИ и машинного обучения, а также хранения данных.

Lenovo сотрудничает с Intel для обновления портфеля стоечных и башенных решений и серверов высокой плотности ThinkSystem. Для интенсивных вычислительных нагрузок Lenovo продолжает расширять возможности многоузловых серверов, предлагая оптимизированные модели SD530 V3, SD550 V3 и SD650-N V3 на базе новых процессоров Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения, которые позволяют заказчикам увеличить вычислительную мощность в два раза при снижении энергопотребления до 40% благодаря системе жидкостного охлаждения Lenovo Neptune.

Стоечные серверы Lenovo ThinkSystem SR650 V3 и SR630 V3 обеспечивают гибкие конфигурации с оптимизированной производительностью для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Для офисов с несколькими площадками, включая филиалы и магазины розничной торговли, подойдет новый стоечный сервер Lenovo ThinkSystem SR250 V3 и башенный сервер ST250 V3 использующие процессоры Intel Xeon E-2400 с общей производительностью, увеличенной до 21%, для обеспечения различных вычислительных мощностей на периферии.

Обеспечение гибкости облачных вычислений

Lenovo раскрывает возможности ИИ, предоставляя комплексные решения и услуги для цифровой трансформации любой индустрии на любом этапе ее реализации — от карманных девайсов до облачных вычислений. Сегодня в портфеле компании есть устройства, ИТ-инфраструктура, ПО, различные услуги и сервисы для работы с искусственным интеллектом. Пакет предложений Lenovo TruScale для гибридного облака позволяет обеспечить производительность, необходимую для ускорения работы ИИ-приложений, и предлагает использование ЦОДов по модели «как услуга» с возможностью полного доступа к управлению, изменению конфигураций, масштабированию мощностей в зависимости от меняющихся потребностей бизнеса. Новое гибридное облако TruScale Hybrid Cloud for Edge от Lenovo представляет собой экономичное решение для развертывания искусственного интеллекта там, где это необходимо. Оно включает платформу для самостоятельного управления облаком, которая обеспечивает бизнесу большую гибкость и контроль над рабочими нагрузками.

Опираясь на собственную обширную базу знаний и большую команду отраслевых экспертов, Lenovo предлагает своих клиентам и партнерам широкий спектр профессиональных услуг, которые включают в себя консалтинговую поддержку, помощь в оценке текущего состояния ИТ-инфраструктуры, оптимизации, проектировании ИТ-контура предприятий и организаций, оценку потенциальных рисков, разработку планов обслуживания, и многое другое.